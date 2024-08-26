С чем связаны аварийные отключения света. Объяснение Укрэнерго

Аварийные отключения света связаны с превентивными мерами по поддержанию баланса энергосистемы, а также с повреждением энергетического оборудования в ряде областей. Об этом на брифинге сообщил советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Объяснение Укрэнерго

«В течение двух часов после завершения тревоги, когда появится возможность обследовать последствия комбинированной атаки, мы будем лучше понимать положение дел в энергосистеме, и можно будет сориентировать потребителей по срокам возобновления энергоснабжения», — подчеркнул он.

По его словам, официальное сообщение «Укрэнерго» следует ожидать ориентировочно после обеда.

В то же время Бойко пояснил, что во время атаки были ограничения по выдаче мощности из электростанций, в том числе атомных.

«Были нюансы, связанные с ограничением выдачи мощности, в том числе с атомных станций. Одним из последствий этого является то, что свет есть не у всех», — сказал он.

Советник премьера подчеркнул, что даже предварительный анализ ракетно-дроновой атаки и количества средств поражения свидетельствует о том, что это была одна из самых массированных атак россиян по Украине.

«По сообщениям из регионов, есть много нюансов, связанных с повреждением энергооборудования. Эта атака охватила всю территорию Украины. Практически по всей Украине аварийные отключения», — добавил он.

Читайте: Укрэнерго предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света