Аварийные отключения света связаны с превентивными мерами по поддержанию баланса энергосистемы, а также с повреждением энергетического оборудования в ряде областей. Об этом на брифинге сообщил советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.
С чем связаны аварийные отключения света. Объяснение Укрэнерго
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Объяснение Укрэнерго
«В течение двух часов после завершения тревоги, когда появится возможность обследовать последствия комбинированной атаки, мы будем лучше понимать положение дел в энергосистеме, и можно будет сориентировать потребителей по срокам возобновления энергоснабжения», — подчеркнул он.
По его словам, официальное сообщение «Укрэнерго» следует ожидать ориентировочно после обеда.
В то же время Бойко пояснил, что во время атаки были ограничения по выдаче мощности из электростанций, в том числе атомных.
«Были нюансы, связанные с ограничением выдачи мощности, в том числе с атомных станций. Одним из последствий этого является то, что свет есть не у всех», — сказал он.
Советник премьера подчеркнул, что даже предварительный анализ ракетно-дроновой атаки и количества средств поражения свидетельствует о том, что это была одна из самых массированных атак россиян по Украине.
«По сообщениям из регионов, есть много нюансов, связанных с повреждением энергооборудования. Эта атака охватила всю территорию Украины. Практически по всей Украине аварийные отключения», — добавил он.
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Напомним
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. По его словам, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура.
НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света по всей стране.
Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате обстрелов возникла сложная ситуация в энергетике.
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