Volkswagen возродил свой хиппи-мобиль. Теперь он электрический (фото)

Спустя более двадцати лет немецкий автопроизводитель Volkswagen снова возвращает свой легендарный кемпер-бус на рынок США, но теперь он полностью электрический ID.Buzz. Об этом сообщает NewAtlas.

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Цены

Стоимость ID.Buzz на американском рынке начинается от $59 995, что с учетом дополнительных затрат составит $61 545 за базовую модель. Это значительно меньше, чем стандартная цена других кемперов на рынке.

Компания Peace Vans, занимающаяся превращением автомобилей в кемперы, недавно объявила о выпуске своего первого набора для кемперов на базе ID.Buzz.

Стоимость такого комплекта составляет $10 995, что в общей сложности составляет $72 540 за полностью оборудованный кемпер.

Набор включает в себя складную кровать и кухню, выдвигающуюся из багажника, с плитой, мойкой и электрическим холодильником.

Для тех, кто ищет больше возможностей, есть версия ID.Buzz с полным приводом (AWD), которая будет стоить от $69545. Вместе с набором от Peace Vans это поднимает общую цену кемпера до $80540.

Такая комплектация становится интересным вариантом, учитывая, что на американском рынке ранее средние коммерческие фургоны с полным приводом были редкостью.

Volkswagen также выпустит специальную версию ID.Buzz 1st Edition, которая будет оснащена дополнительными функциями и уникальным дизайном. Эта модель стартует от $67045 за версию с задним приводом и $71545 за полноприводную версию.

Характеристики

Электромобиль ID.Buzz может проехать до 377 км на одном заряде для версии с задним приводом и до 372 км для версии с полным приводом. Хотя это не самый высокий показатель на рынке, ID.Buzz все же обеспечивает комфорт и удобство, предлагая широкий набор функций, таких как 12,9-дюймовый дисплей для развлечений, массажные сиденья и система помощи водителю IQ.Drive.

Кроме того, в машине есть трехзонный автоматический климат-контроль Climatronic, аудиосистема с девятью динамиками и Volkswagen Car-Net с Wi-Fi.

Переход в пакет Pro S Plus добавляет проекционный дисплей, камеру обзора вокруг автомобиля, аудиосистему премиум-класса Harman Kardon с 14 динамиками мощностью 700 Вт.

Volkswagen также выпустит специальную версию ID.Buzz 1st Edition, которая будет оснащена дополнительными функциями и уникальным дизайном. Эта модель стартует от $67045 за версию с задним приводом и $71545 за полноприводную версию.

ID.Buzz на рынке США будет доступен эксклюзивно в качестве трехрядной модели с удлиненной колесной базой, с размерами 495×198×191 см, Д x Ш x В. Все модели будут иметь батарею емкостью 91 кВт/ч, а модель с задним приводом — одномоторный привод мощностью 282 л.с., а полноприводный — двойной привод мощностью 335 л.с.