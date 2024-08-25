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25 августа 2024, 15:07 Читати українською

Volkswagen возродил свой хиппи-мобиль. Теперь он электрический (фото)

Спустя более двадцати лет немецкий автопроизводитель Volkswagen снова возвращает свой легендарный кемпер-бус на рынок США, но теперь он полностью электрический ID.Buzz. Об этом сообщает NewAtlas.

Спустя более двадцати лет немецкий автопроизводитель Volkswagen снова возвращает свой легендарный кемпер-бус на рынок США, но теперь он полностью электрический ID.
Фото: Volkswagen

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Цены

Стоимость ID.Buzz на американском рынке начинается от $59 995, что с учетом дополнительных затрат составит $61 545 за базовую модель. Это значительно меньше, чем стандартная цена других кемперов на рынке.

Компания Peace Vans, занимающаяся превращением автомобилей в кемперы, недавно объявила о выпуске своего первого набора для кемперов на базе ID.Buzz.

Стоимость такого комплекта составляет $10 995, что в общей сложности составляет $72 540 за полностью оборудованный кемпер.

Набор включает в себя складную кровать и кухню, выдвигающуюся из багажника, с плитой, мойкой и электрическим холодильником.

Для тех, кто ищет больше возможностей, есть версия ID.Buzz с полным приводом (AWD), которая будет стоить от $69545. Вместе с набором от Peace Vans это поднимает общую цену кемпера до $80540.

Такая комплектация становится интересным вариантом, учитывая, что на американском рынке ранее средние коммерческие фургоны с полным приводом были редкостью.

Volkswagen также выпустит специальную версию ID.Buzz 1st Edition, которая будет оснащена дополнительными функциями и уникальным дизайном. Эта модель стартует от $67045 за версию с задним приводом и $71545 за полноприводную версию.

Характеристики

Электромобиль ID.Buzz может проехать до 377 км на одном заряде для версии с задним приводом и до 372 км для версии с полным приводом. Хотя это не самый высокий показатель на рынке, ID.Buzz все же обеспечивает комфорт и удобство, предлагая широкий набор функций, таких как 12,9-дюймовый дисплей для развлечений, массажные сиденья и система помощи водителю IQ.Drive.

Кроме того, в машине есть трехзонный автоматический климат-контроль Climatronic, аудиосистема с девятью динамиками и Volkswagen Car-Net с Wi-Fi.

Переход в пакет Pro S Plus добавляет проекционный дисплей, камеру обзора вокруг автомобиля, аудиосистему премиум-класса Harman Kardon с 14 динамиками мощностью 700 Вт.

Volkswagen также выпустит специальную версию ID.Buzz 1st Edition, которая будет оснащена дополнительными функциями и уникальным дизайном. Эта модель стартует от $67045 за версию с задним приводом и $71545 за полноприводную версию.

ID.Buzz на рынке США будет доступен эксклюзивно в качестве трехрядной модели с удлиненной колесной базой, с размерами 495×198×191 см, Д x Ш x В. Все модели будут иметь батарею емкостью 91 кВт/ч, а модель с задним приводом — одномоторный привод мощностью 282 л.с., а полноприводный — двойной привод мощностью 335 л.с.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
25 августа 2024, 17:14
#
Не мій формат:))
+
+15
bonv
bonv
25 августа 2024, 17:14
#
Українські водії, які виїжджають за межі України, можуть потрапити у халепу через незнання правил дорожнього руху в іншій країні. Зокрема, польське законодавство велику увагу приділяє стану автомобільних шин і передбачає величезні штрафи за «лису» гуму.
Про це пише «Твоя машина».
В Україні теж існує правило, що висота протектора автомобільних шин має бути не менш ніж 1,6 мм. Але штраф за це передбачений у розмірі 340 гривень. Тож більшість українських водіїв просто не пам’ятають про цю «незначну» вимогу ПДР, яка насправді турбується про безпеку учасників дорожнього руху.
Однак у Польщі порушення вимог безпеки карається значно жорсткіше. Тому за неналежний стан шин водія можуть оштрафувати на 3 000 злотих (майже 32 000 гривень). Стільки ж доведеться сплатити, якщо шини на автомобілі востаннє замінювали понад 10 років тому.
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