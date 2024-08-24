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24 августа 2024, 16:03 Читати українською

Украина продлила на несколько дней срок раннего согласия на обмен еврооблигаций

Украина объявила о продлении до 17:00 по нью-йоркскому времени 27 августа срока раннего согласия на обмен еврооблигаций в рамках их реструктуризации, что предоставляет держателям максимально выгодные условия. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Украина объявила о продлении на четыре дня — до 17:00 по нью-йоркскому времени 27 августа — срока раннего согласия на обмен еврооблигаций в рамках их реструктуризации, что предоставляет держателям максимально выгодные условия.

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«Украина понимает, что некоторые держатели могут столкнуться с техническими проблемами при передаче своих инструкций по участию через своих кастодианов и клиринговые системы, что может повлиять на своевременную передачу таких инструкций по участию до крайнего срока раннего согласия», — говорится в биржевом сообщении Минфина.

Срок продления был избран на основании информации, полученной от таких владельцев еврооблигаций.

В то же время, отмечается, что дата расчетов остается неизменной и, как ожидается, наступит 30 августа 2024 года или около этой даты.

В свою очередь, специальный комитет кредиторов собственников еврооблигаций также распространил в пятницу сообщение, поддерживающее решение Украины о продлении срока раннего согласия.

«Предоставляя владельцам соответствующих облигаций дополнительное время, Комитет считает, что это поможет максимизировать участие и, следовательно, повысить вероятность успеха предложения (об обмене)», — говорится в информации комитета.

Добровольное участие в обмене и подаче заявлений в срок раннего согласия позволяет владельцам еврооблигаций получить 1,25% дополнительного денежного вознаграждения, а также новые облигации серии «B» на 12,65% от суммы еврооблигаций.

Первоначальное предложение Минфина по обмену предполагало участие в нем только владельцев от 100 облигаций, номинал которых $1000, однако затем было сделано ослабление.

«Благодаря своевременному реагированию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и слаженным действиям с Национальным банком, Министерством финансов Украины 16 августа 2024 года депозитарным учреждениям была направлена дополнительная информация (разъяснение) о порядке голосования по корпоративному событию по обмену ОВГЗ другие ценные бумаги и средства», — отмечала НКЦБФР.

Регулятор уточнил, что была нивелирована проблема лотности пакетов ценных бумаг, предоставлено дополнительное предельное время на одобрение распоряжений, а также возможность агрегированного голосования.

По оценкам основателя инвестгруппы «Универ» Тараса Козака для издания Forbes Украина, вложения украинских физлиц в еврооблигации Украины составляют примерно $20 млн, в частности, в его компании таких клиентов около 500, а после серии соглашений их осталось около 260.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина 22 июля сообщила о достижении принципиальных договоренностей о реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов.

Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью возобновления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году.

Остальные долги будут оформлены новыми еврооблигациями с погашением в 2029—2036 годах, проценты по которым постепенно будут расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения.

За добровольное участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% от суммы обмениваемых еврооблигаций.

Для того, чтобы сделка состоялась, достаточно будет согласия 2/3 владельцев всех бумаг и по меньшей мере половины владельцев каждого из выпусков, при условии, что против такого соглашения будет меньше четверти владельцев каждого выпуска.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
24 августа 2024, 17:02
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«Офіс простих рішень та результатів» — ідеальна назва будь-якої популістської ініціативи та установи.
Можна лише подякувати Саакашвілі за те, що він, взірцевий політик-популіст, знайшов таке влучне формулювання.
Цей офіс працював у людській культурі з давніх-давен. Достатньо було Мойсею піднятися до Бога на гору за інструкціями на сорок днів (Вихід, 24:18), як Аарон, на прохання народу, відкрив офіс простих рішень та результатів під горою (Вихід, 32:1−2), через що Бог ледь не винищив свій обраний народ, і лише в останню мить пристав на благання Мойсея (Вихід, 32:10−11).
І таких прикладів в історії вдосталь.
Зараз філія цього всесвітнього офісу в Україні дещо вщухла, натомість розгорнули шалену активність його філії у Франції та Сполучених Штатах.
Але світ став настільки взаємозалежним, що через прості рішення там винищення може спіткати когось у зовсім іншому місці — зокрема й в Україні.
Що більше ми свідомі цієї постійної загрози, до якої особливо вразливі демократичні суспільства, то більше в нас шансів її мінімізувати.
Бійтеся простих рішень, вони ніколи не доводять до добра.
Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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