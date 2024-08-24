Редакция сайта «Минфин» поздравляет Вас с праздником Независимости!
Поздравляем с Днем Независимости Украины!
Желаем нашей стране процветания, мира и светлого будущего. Пусть в каждом сердце горит гордость за нашу Родину, а наша сила и единство ведут к новым победам.
Помните о тех, кто отдает свои силы ради нашего покоя и свободы. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы и добиться высот.
Слава Украине!
Источник: Минфин
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