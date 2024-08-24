Кабмин продлил действие «транспортного безвиза» с ЕС

Кабинет министров утвердил документ, создающий правовые основания, чтобы соглашение о «транспортном безвизе» с Европейским Союзом продолжало действовать. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Мы договорились с ЕС, что Соглашение будет продлено до конца июня 2025 года. И сейчас работаем, чтобы сделать ее бессрочной», — отметил глава правительства.

Как напомнил премьер-министр, транспортный безвиз — это либерализация грузовых перевозок, благодаря которой украинские компании могут транспортировать товары в Европу без специальных разрешений.

По его словам, это экономит деньги и время, а также расширяет доступ украинских товаров на европейские рынки.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина и Норвегия продлили действие «транспортного безвиза» до конца июня 2025 года.