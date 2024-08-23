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23 августа 2024, 19:32 Читати українською

Известный украинский стартап Petcube стал резидентом «Дия.City»

Новым резидентом «Дия.City» стал известный на весь мир украинский стартап Petcube. Об этом сообщил заместитель министра в Министерстве цифровой трансформации Александр Борняков.

Новым резидентом «Дия.
Фото: facebook.com/bornyakov

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Это компания, которая создала целую экосистему технологических продуктов для домашних животных и хозяев. Они позволяют владельцам заботиться о своих любимцах, даже когда они вдали от дома — общаться по видео, играть с ними, используя лазерную указку или кормить дистанционно.

«Украинский продукт уже приобрел большую популярность на рынках США, Европы и Азии. Более миллиона людей и их любимцев во всем мире пользуются Petcube», — отметил Борняков.

Напомним

Количество компаний, выбирающих специальный правовой режим для IT-индустрии, выросло. По состоянию на 1 августа 2024 года есть 1355 зарегистрированных компаний, из которых действующими резидентами являются 1250 юридических лиц — в противовес 807 и 769 компаниям, соответственно, на 1 января 2024 года.

Ранее Минфин писал, что Кабинет министров расширил перечень видов деятельности в пространстве для ИТ-компаний «Дия.City». Теперь резидентами смогут становиться компании, связанные с производством бионических протезов.

Резидентами «Дия.City» стали более 200 defense-tech компаний — от мобильных тренажеров боевого оружия до дронов для разминирования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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