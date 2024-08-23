Из ремонта вышел атомный энергоблок на 1 ГВт. Это позволит избежать отключений света — Минэнерго

23 августа атомный энергоблок на 1 ГВт подключен к энергосистеме Украины после планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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«К энергосистеме был подключен атомный блок, который придаст 1000 МВт мощности и стабильности энергосистеме и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей», — говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии.

В настоящее время атомная генерация обеспечивает около 60% потребления электроэнергии.

Напомним

Графики отключения света, особенно жесткие из-за повышения температуры воздуха, удалось смягчить в конце июля после выхода из ремонта двух атомных энергоблоков.

Недавно из-за возврата жары ограничения для бытовых потребителей стали применять снова. Однако сегодня, 23 августа, отключения света не прогнозируются.