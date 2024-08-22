Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 августа 2024, 10:46 Читати українською

Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

Большинство членов руководства Федеральной резервной системы полагают, что в сентябре ключевая процентная ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Большинство членов руководства Федеральной резервной системы полагают, что в сентябре ключевая процентная ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПротокол ФРС«Большинство отметило, что, если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным», — сказано в протоколе.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Протокол ФРС

«Большинство отметило, что, если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным», — сказано в протоколе.

«Несколько» членов FOMC подчеркнули, что они готовы были выступить за снижение ставки в июле. Однако тогда комитет единогласным решением сохранил ставку на уровне 5,25−5,5% годовых. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Трейдеры ждут снижения ставки ФРС на 100 базисных пунктов до конца года, отмечает MarketWatch.

Читайте: ФРС не готова начать снижение ставки без дальнейших сигналов спада инфляции

Представители FOMC выразили возросшую уверенность в том, что инфляция приближается к целевым 2%. Они посчитали, что недавние ценовые тренды, «скорее всего, продолжат оказывать понижающее давление на инфляцию в ближайшие месяцы».

Также члены руководства ФРС выразили опасения относительно состояния американского рынка труда. Их опасения подтвердились в среду, когда данные о росте числа рабочих мест в экономике США в период с апреля 2023 по март 2024 год были пересмотрены и понижены на 818 тысяч, рекордными темпами с 2009 года.

По последним данным, за указанный период в США появилось около 2,1 млн новых рабочих мест, а не 2,9 млн, как сообщалось ранее.

Читайте: В США вновь заговорили о рецессии: как отреагирует ФРС

По мнению членов FOMC, безработица в США, достигшая максимальных почти за три года 4,3% в прошлом месяце, продолжит увеличиваться до конца года, а затем стабилизируется, показывает протокол прошедшего заседания.

Напомним

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне увеличились на минимальные за год 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 3,3% в мае. Снижение наблюдается третий месяц подряд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами