Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

Большинство членов руководства Федеральной резервной системы полагают, что в сентябре ключевая процентная ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

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Протокол ФРС

«Большинство отметило, что, если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным», — сказано в протоколе.

«Несколько» членов FOMC подчеркнули, что они готовы были выступить за снижение ставки в июле. Однако тогда комитет единогласным решением сохранил ставку на уровне 5,25−5,5% годовых. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Трейдеры ждут снижения ставки ФРС на 100 базисных пунктов до конца года, отмечает MarketWatch.

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Представители FOMC выразили возросшую уверенность в том, что инфляция приближается к целевым 2%. Они посчитали, что недавние ценовые тренды, «скорее всего, продолжат оказывать понижающее давление на инфляцию в ближайшие месяцы».

Также члены руководства ФРС выразили опасения относительно состояния американского рынка труда. Их опасения подтвердились в среду, когда данные о росте числа рабочих мест в экономике США в период с апреля 2023 по март 2024 год были пересмотрены и понижены на 818 тысяч, рекордными темпами с 2009 года.

По последним данным, за указанный период в США появилось около 2,1 млн новых рабочих мест, а не 2,9 млн, как сообщалось ранее.

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По мнению членов FOMC, безработица в США, достигшая максимальных почти за три года 4,3% в прошлом месяце, продолжит увеличиваться до конца года, а затем стабилизируется, показывает протокол прошедшего заседания.