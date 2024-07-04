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4 июля 2024, 10:49 Читати українською

ФРС не готова начать снижение ставки без дальнейших сигналов спада инфляции

Руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) необходимы дальнейшие свидетельства замедления инфляции в США, чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 11−12 июня.

Руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) необходимы дальнейшие свидетельства замедления инфляции в США, чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 11−12 июня.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПолитика ФедрезерваОбсуждая перспективы политики Федрезерва, участники заседания отмечали, что прогресс в замедлении инфляции в этом году оказался более медленным, чем ожидалось в декабре.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Политика Федрезерва

Обсуждая перспективы политики Федрезерва, участники заседания отмечали, что прогресс в замедлении инфляции в этом году оказался более медленным, чем ожидалось в декабре. Они подчеркивали, что не считают целесообразным снижение базовой процентной ставки до появления дополнительной информации, которая даст им больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых на июньском заседании. Она находится на максимальном уровне за 23 года.
Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.

Ожидания трейдеров

Трейдеры ждут двух снижений ставки ФРС в этом году, отмечает Market Watch. Шансы на уменьшение ставки в сентябре оцениваются рынком в 70%.

Следующее заседание ФРС состоится 30−31 июля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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