ФРС не готова начать снижение ставки без дальнейших сигналов спада инфляции

Руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) необходимы дальнейшие свидетельства замедления инфляции в США, чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 11−12 июня.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Политика Федрезерва

Обсуждая перспективы политики Федрезерва, участники заседания отмечали, что прогресс в замедлении инфляции в этом году оказался более медленным, чем ожидалось в декабре. Они подчеркивали, что не считают целесообразным снижение базовой процентной ставки до появления дополнительной информации, которая даст им больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых на июньском заседании. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.

Ожидания трейдеров

Трейдеры ждут двух снижений ставки ФРС в этом году, отмечает Market Watch. Шансы на уменьшение ставки в сентябре оцениваются рынком в 70%.

Следующее заседание ФРС состоится 30−31 июля.