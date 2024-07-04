Руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) необходимы дальнейшие свидетельства замедления инфляции в США, чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 11−12 июня.
ФРС не готова начать снижение ставки без дальнейших сигналов спада инфляции
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Политика Федрезерва
Обсуждая перспективы политики Федрезерва, участники заседания отмечали, что прогресс в замедлении инфляции в этом году оказался более медленным, чем ожидалось в декабре. Они подчеркивали, что не считают целесообразным снижение базовой процентной ставки до появления дополнительной информации, которая даст им больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.
ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых на июньском заседании. Она находится на максимальном уровне за 23 года.
Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.
Ожидания трейдеров
Трейдеры ждут двух снижений ставки ФРС в этом году, отмечает Market Watch. Шансы на уменьшение ставки в сентябре оцениваются рынком в 70%.
Следующее заседание ФРС состоится 30−31 июля.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Комментарии