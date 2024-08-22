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22 августа 2024, 10:12 Читати українською

Microsoft ограничит доступ к части своих подписок в россии со 2 сентября

Microsoft ограничит доступ к некоторым подпискам в россии со 2 сентября, сообщила российская компания Softline — партнер Microsoft.

Microsoft ограничит доступ к некоторым подпискам в россии со 2 сентября, сообщила российская компания Softline — партнер Microsoft.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДоступ закрытСписок пакетов, которые подпадают под ограничения, не приводится.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Доступ закрыт

Список пакетов, которые подпадают под ограничения, не приводится. Предположительно, ограничения могут коснуться пакетов продуктов Microsoft 365 и Office 365.

Уточняется, что корпорация ограничит к ним доступ в связи с санкциями США, которые вступят в силу 12 сентября.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Microsoft и Amazon приостанавливают предоставление доступа к облачным продуктам на территории россии с 20 марта 2024 г. Тогда был прекращен доступ к облачным продуктам Microsoft, таким как Power BI, Dynamics CRM и др.

Microsoft начала сокращать бизнес в россии после начала вторжения рф в Украину в феврале 2022 г.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
22 августа 2024, 12:34
#
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