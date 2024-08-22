Microsoft ограничит доступ к части своих подписок в россии со 2 сентября

Уточняется, что корпорация ограничит к ним доступ в связи с санкциями США, которые вступят в силу 12 сентября.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Microsoft и Amazon приостанавливают предоставление доступа к облачным продуктам на территории россии с 20 марта 2024 г. Тогда был прекращен доступ к облачным продуктам Microsoft, таким как Power BI, Dynamics CRM и др.