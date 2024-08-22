Microsoft ограничит доступ к некоторым подпискам в россии со 2 сентября, сообщила российская компания Softline — партнер Microsoft.
Microsoft ограничит доступ к части своих подписок в россии со 2 сентября
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Доступ закрыт
Список пакетов, которые подпадают под ограничения, не приводится. Предположительно, ограничения могут коснуться пакетов продуктов Microsoft 365 и Office 365.
Уточняется, что корпорация ограничит к ним доступ в связи с санкциями США, которые вступят в силу 12 сентября.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Microsoft и Amazon приостанавливают предоставление доступа к облачным продуктам на территории россии с 20 марта 2024 г. Тогда был прекращен доступ к облачным продуктам Microsoft, таким как Power BI, Dynamics CRM и др.
Microsoft начала сокращать бизнес в россии после начала вторжения рф в Украину в феврале 2022 г.
Источник: Минфин
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