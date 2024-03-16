Компании Microsoft и Amazon с 20 марта 2024 года закроют доступ к своим облачным продуктам для клиентов из россии. Об этом сообщила российская компания Softline.
Российский бизнес отрезали от облачных сервисов Microsoft и Amazon
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Причина
Причиной новых ограничений в Microsoft и Amazon назвали санкции ЕС, из-за которых стала невозможной поставка «определенного программного обеспечения для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в россии».
«Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к содержащимся в них данным с 20 марта 2024 года будет невозможно», — добавили в компании.
Из-за закрытия доступа возможны функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google.
Напомним
После полномасштабного вторжения россии в Украину президент Microsoft Брэд Смит говорил, что корпорация будет сокращать бизнес на территории рф, пока от него «ничего не останется».
При этом весной 2023 года российские представительства международных компаний и не попавшие под санкции юрлица стали получать предложения от Microsoft о продлении лицензии на ее софт.
Комментарии - 1
Але щось сумніви беруть — по факту як завжди виявиться що «не отримають оновлень та техпідтримка буде без поваги».