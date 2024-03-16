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16 марта 2024, 10:37 Читати українською

Российский бизнес отрезали от облачных сервисов Microsoft и Amazon

Компании Microsoft и Amazon с 20 марта 2024 года закроют доступ к своим облачным продуктам для клиентов из россии. Об этом сообщила российская компания Softline.

Компании Microsoft и Amazon с 20 марта 2024 года закроют доступ к своим облачным продуктам для клиентов из россии.
Фото:depositphotos

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Причина

Причиной новых ограничений в Microsoft и Amazon назвали санкции ЕС, из-за которых стала невозможной поставка «определенного программного обеспечения для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в россии».

«Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к содержащимся в них данным с 20 марта 2024 года будет невозможно», — добавили в компании.

Из-за закрытия доступа возможны функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google.

Напомним

После полномасштабного вторжения россии в Украину президент Microsoft Брэд Смит говорил, что корпорация будет сокращать бизнес на территории рф, пока от него «ничего не останется».

При этом весной 2023 года российские представительства международных компаний и не попавшие под санкции юрлица стали получать предложения от Microsoft о продлении лицензии на ее софт.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lamo
Lamo
16 марта 2024, 11:26
#
Якщо це буде дійсно так — тобто реально у кацапів зникне доступ до всіх сервісів хоча б Amazon — то це буде реально дуже велика дупа для бізнесу.
Але щось сумніви беруть — по факту як завжди виявиться що «не отримають оновлень та техпідтримка буде без поваги».
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