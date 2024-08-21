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21 августа 2024, 13:15 Читати українською

Украинцы увязли в судах и спорах: на каждого 11-го жителя нашей страны открыто исполнительное производство

Общее количество исполнительных производств по решениям судов и прочих инстанций выросло в Украине с 2020 по 2023 годы на 43,5%, и достигло к началу 2024-го 3,3 млн штук. Об этом по запросу «Минфина» сообщил директор Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Максим Киселев.

Общее количество исполнительных производств по решениям судов и прочих инстанций выросло в Украине с 2020 по 2023 годы на 43,5%, и достигло к началу 2024-го 3,3 млн штук.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Киселев предоставил такую динамику увеличения количества производств:

  • конец 2020 года — 2,3 млн;
  • конец 2021 года — 2,8 млн;
  • конец 2022 года — 3,1 млн;
  • конец 2023 года — 3,3 млн.

Данные 2024 года пока не сводились и не обнародуются.

Напомним, что перед полномасштабным вторжением, на 1 февраля 2022 года, Госстат, оценивал численность населения Украины на уровне 41,1 млн человек, но после на время военного положения остановил публикацию демографических отчетов. В то же время ООН (Организация объединенных наций) на 1 января 2024 года оценила численность украинцев в размере 37,4 млн человек включая взрослых и детей.

Если экстраполировать на это 3,3 млн исполнительных производств, то получился, что на каждого 11 украинца приходится одно постановление суда или другого официального органа. На основании которого истцы получают право на аресты банковских счетов граждан и списание средств с них.

Больше об арестах банковских счетов можно прочитать в статье «Минфина» — «Минфин» разбирал жалобы на арест счетов: блокируют ли уже карты уклонистов".

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 13

+
+30
Андрій М***к
Андрій М***к
21 августа 2024, 13:21
#
Країна земрій
+
+56
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 августа 2024, 13:30
#
Подолали епоху біності увійшли у епоху бомжів
+
0
kadaad1988
kadaad1988
21 августа 2024, 13:50
#
Привет майдану 2014-го!!!
+
0
nitrolog
nitrolog
21 августа 2024, 14:01
#
Коли ж тебе сепара заблокують тут
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 августа 2024, 13:35
#
Будет еще 6 млн дел от военкоматов … но сначала надо вот эти 3 мио разгрести .
+
0
nitrolog
nitrolog
21 августа 2024, 13:46
#
Військоматні справи розглядають першочергово, а ось інші (не кримінальні і де не можна бабла збити з пересічного) на паузі до кінця війни))
+
0
OVV77
OVV77
21 августа 2024, 13:55
#
Розглядають, а потім сидиш з рішенням суду, як дурень. Толку з тих судів, якщо рішення не виконуються.
+
+25
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 августа 2024, 13:48
#
Количество дел напрямую связано с материальным положением граждан , а оно естественно ухудшается с каждым годом войны поэтому ничего ужасного в этих данных нет
+
0
kadaad1988
kadaad1988
21 августа 2024, 13:50
#
Привет майдану 2014-го!
+
0
nitrolog
nitrolog
21 августа 2024, 14:01
#
Привіт янику та його послідовникам зеленим
+
0
Kanarej
Kanarej
21 августа 2024, 14:05
#
«збільшення кількості виробництв» — на жаль, в нас кількість виробництв не збільшується, а от проваджень — так :). Перекладайте правильно! :)
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 августа 2024, 14:15
#
Слово виробництв перекладено правильно просто во внутренем обиходе исполнительной службы уже больше двадцати лет исползуют слово производство згідно діючого законодавства «ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» (пішло це ще від судових виконавців). похоже представитель виконавчої служби спілкувався з журналістом на російській.
+
0
bonv
bonv
21 августа 2024, 14:22
#
Гірше ж точно не буде © Головне щоб не порох. По приколу ©
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