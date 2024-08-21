Украинцы увязли в судах и спорах: на каждого 11-го жителя нашей страны открыто исполнительное производство

Общее количество исполнительных производств по решениям судов и прочих инстанций выросло в Украине с 2020 по 2023 годы на 43,5%, и достигло к началу 2024-го 3,3 млн штук. Об этом по запросу «Минфина» сообщил директор Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Максим Киселев.

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Киселев предоставил такую динамику увеличения количества производств:

конец 2020 года — 2,3 млн;

конец 2021 года — 2,8 млн;

конец 2022 года — 3,1 млн;

конец 2023 года — 3,3 млн.

Данные 2024 года пока не сводились и не обнародуются.

Напомним, что перед полномасштабным вторжением, на 1 февраля 2022 года, Госстат, оценивал численность населения Украины на уровне 41,1 млн человек, но после на время военного положения остановил публикацию демографических отчетов. В то же время ООН (Организация объединенных наций) на 1 января 2024 года оценила численность украинцев в размере 37,4 млн человек включая взрослых и детей.

Если экстраполировать на это 3,3 млн исполнительных производств, то получился, что на каждого 11 украинца приходится одно постановление суда или другого официального органа. На основании которого истцы получают право на аресты банковских счетов граждан и списание средств с них.

Больше об арестах банковских счетов можно прочитать в статье «Минфина» — «Минфин» разбирал жалобы на арест счетов: блокируют ли уже карты уклонистов".