Швейцария ввела в действие систему мгновенных платежей

Швейцария сделала еще один шаг к полному избавлению от наличных денег в обиходе в среду, запустив в действие схему мгновенных платежей, которая позволяет проводить переводы за считанные секунды, сообщили в среду центробанк Швейцарии и оператор финансовой инфраструктуры SIX, пишет Reuters.

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Что это значит

Мгновенные платежи — это кредитные трансферы, при которых средства поступают на счет получателя в течение 10 секунд после оформления платежного поручения и не приходится ждать несколько дней для закрытия транзакции.

Около 60 финансовых учреждений теперь могут принимать и обрабатывать мгновенные платежи, что охватывает более 95% розничных платежных операций в Швейцарии, сообщил Швейцарский национальный банк.

Ожидается, что к концу 2026 года все финансовые учреждения Швейцарии будут подключены к этой системе.