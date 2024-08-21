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21 августа 2024, 13:43 Читати українською

Швейцария ввела в действие систему мгновенных платежей

Швейцария сделала еще один шаг к полному избавлению от наличных денег в обиходе в среду, запустив в действие схему мгновенных платежей, которая позволяет проводить переводы за считанные секунды, сообщили в среду центробанк Швейцарии и оператор финансовой инфраструктуры SIX, пишет Reuters.

Швейцария сделала еще один шаг к полному избавлению от наличных денег в обиходе в среду, запустив в действие схему мгновенных платежей, которая позволяет проводить переводы за считанные секунды, сообщили в среду центробанк Швейцарии и оператор финансовой инфраструктуры SIX, пишет Reuters.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто это значитМгновенные платежи — это кредитные трансферы, при которых средства поступают на счет получателя в течение 10 секунд после оформления платежного поручения и не приходится ждать несколько дней для закрытия транзакции.
Фото: reuters.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что это значит

Мгновенные платежи — это кредитные трансферы, при которых средства поступают на счет получателя в течение 10 секунд после оформления платежного поручения и не приходится ждать несколько дней для закрытия транзакции.

Около 60 финансовых учреждений теперь могут принимать и обрабатывать мгновенные платежи, что охватывает более 95% розничных платежных операций в Швейцарии, сообщил Швейцарский национальный банк.

Ожидается, что к концу 2026 года все финансовые учреждения Швейцарии будут подключены к этой системе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tyshenkoV
tyshenkoV
21 августа 2024, 14:12
#
Ого, что, прям нажал кнопочку где-нибудь в приложении и деньги моментально на другом счету? Да в это просто поверить невозможно!
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