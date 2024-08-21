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21 августа 2024, 10:32 Читати українською

Провайдеров выгоняют из ФОП

20 августа 2024 Главное управление ГНС в Днепропетровской области выдало разъяснение, согласно которому провайдеры не могут быть плательщиками единого налога. Об этом в телеграм-канале написала член комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

20 августа 2024 Главное управление ГНС в Днепропетровской области выдало разъяснение, согласно которому провайдеры не могут быть плательщиками единого налога.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Ссылаются на пп. 8 статьи 291.5.1 Налогового кодекса о невозможности быть плательщиками единого налога субъектами хозяйствования, в частности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей», — отмечает Южанина.

По ее словам, по логике налоговиков, поскольку услуга доступа в интернет предоставляется, то и оборудование в соответствии с Законом «Об электронных коммуникациях» обслуживается.

Но, как отмечает Южанина, прямого запрета интернет-провайдерам находиться на упрощенной системе налогообложения кодекс не содержит.

«Неудивительно, что на сайте КМУ зарегистрирована петиция „О недопущении отмены упрощенной системы налогообложения налогоплательщикам сферы электронных коммуникаций“. Ознакомиться или подписать — выбор каждого», — подытожила член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 августа 2024, 10:51
#
5−6 ефективних докерувались , що бабло закінчується , решили корову на мясо пустить вот только после их дойки от коровы остались кожа да кости
+
+30
Kolya12377
Kolya12377
21 августа 2024, 11:14
#
Про развязанную твоими кремлевскими хозяевами войну как всегда «забыл»?
+
0
AllexL
AllexL
21 августа 2024, 11:25
#
Можливо, треба спростити загальну систему та знизити, щонайменше, ПДФО та ЄП, тоді й бажання оминати оподаткування не буде?
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