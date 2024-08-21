Провайдеров выгоняют из ФОП

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«Ссылаются на пп. 8 статьи 291.5.1 Налогового кодекса о невозможности быть плательщиками единого налога субъектами хозяйствования, в частности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей», — отмечает Южанина.

По ее словам, по логике налоговиков, поскольку услуга доступа в интернет предоставляется, то и оборудование в соответствии с Законом «Об электронных коммуникациях» обслуживается.

Но, как отмечает Южанина, прямого запрета интернет-провайдерам находиться на упрощенной системе налогообложения кодекс не содержит.

«Неудивительно, что на сайте КМУ зарегистрирована петиция „О недопущении отмены упрощенной системы налогообложения налогоплательщикам сферы электронных коммуникаций“. Ознакомиться или подписать — выбор каждого», — подытожила член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.