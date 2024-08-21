Покупку Маском платформы Twitter считают одной из самых плохих сделок для банков

Кредит на сумму $13 млрд для покупки соцсети Twitter Илоном Маском считают одной из худших финансовых сделок для банков, начиная со времен экономического кризиса 2008 года. Об этом пишет Wall Street Journal.

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Детали сделки

В сделке участвовали 7 банков, в том числе Morgan Stanley и Bank of America. Все они предоставили кредит холдинговой компании Маска, чтобы впоследствии вывести платформу в частную собственность.

Банки, предоставляющие кредиты на поглощение, обычно быстро продают долг другим инвесторам, чтобы снять его со своего баланса, зарабатывая на комиссионных. Впрочем, они не смогли разгрузить долг, не понеся значительных убытков, из-за чего кредиты застряли на их балансах.

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WSJ пишет, что такое списание долгов повредило кредитным портфелям банков, а в одном случае, по словам участвовавших в сделке людей, стало фактором, который уменьшил компенсацию для отдела слияния банка.

В издании указывают, что почти через два года после приобретения Twitter бизнес X все еще пытается выбраться из глубокой ямы, в которую он попал под руководством Илона Маска. Так, в прошлом году компания заявила, что ее стоимость упала более чем наполовину — с $44 млрд до около $19 миллиардов.

В начале этого года банки обсудили возможный план реструктуризации, по которому Маск мог бы погасить часть задолженности X, а банки согласились бы уменьшить процентные выплаты. X не выполнила план.

Напомним

В октябре 2022 года Илон Маск приобрел Twitter за $44 миллиарда, получив контроль над платформой и став главным исполнительным директором.

В июне 2023 года Маск заявил, что рассматривает возможность переименования соцсети Twitter в Х, что, в конце концов, впоследствии и произошло.

С этого времени платформа неоднократно оказывалась в эпицентре различных скандалов. Они были связаны, в частности, с распространением российской пропаганды и антисемитскими высказываниями самого владельца соцсети.