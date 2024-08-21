В МВФ считают, что повышения налогов Украине не избежать

Прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры Украины воспримут как важный сигнал. Такой комментарий сделал Гэвин Грей, глава миссии Международного валютного фонда в Украине, во время онлайн-события, организованного «Центром экономической стратегии», передает hromadske.

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Что говорят в МВФ

«Доноры ожидают, что Украина выполнит свою часть работы и будет постепенно становиться самодостаточной, — сказал Грей. — Мы заметили оживленную дискуссию в украинском обществе относительно налоговых изменений, которые предлагает правительство. Определенное увеличение налоговых ставок, к сожалению, нужно».

Он отметил, что считает международную помощь, недавнюю реструктуризацию внешнего долга Украины частными кредиторами и налоговую реформу по частям единого пакета необходимой финансовой политики.

«Поэтому правительство Украины правильно делает, что меняет свою внутреннюю политику (в вопросе налогов)», — заметил Гэвин Грей.

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«Очевидно, война продлится дольше и продолжится в следующем году. Это будет иметь свои последствия — бюджетные расходы будут расти, надежды на скорейшее восстановление придется отложить, — поделился своими соображениями представитель МВФ. — Бюджеты на 2024 и 2025 год должны учитывать долговую устойчивость страны. Большинство финансирования поступит извне, однако внутренний рынок Украины тоже должен сыграть свою роль».

Украина потребует больших размеров внешнего финансирования в 2025 году, чем раньше считали аналитики МВФ, подытожил Грей.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», правительственный законопроект о повышении налогов, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября. В него до сих пор вносятся изменения.

Что планируют заменить

налог на оборот для юридических лиц по ставке 1%, вероятно, будет заменен повышением НДС. Обсуждается повышение на три-четыре процентных пункта — до 23−24%;

авансовый платеж для АЗС в размере 4000 грн за кубометр мощности хранения горючего заменят фиксированным платежом за каждый объект. Рабочий вариант — минимальный платеж 60 000 грн с одной АЗС в месяц.

Планы по увеличению военного сбора для физических лиц и ФЛП остаются в силе.

Для физлиц ставка увеличится с 1,5% до 5%, для ФЛП: третья группа — 1% от дохода, остальная группа — 5% в расчете с двух минимальных зарплат в месяц (при текущем уровне минималки платить придется 800 грн в месяц).

Налог на посылки стоимостью до 150 евро тоже остается в повестке дня.

Также велика вероятность, что в законопроекте останется норма о военном сборе в 5% на стоимость всех услуг мобильных операторов.