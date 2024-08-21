В МВФ считают, что повышения налогов Украине не избежать

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 августа 2024, 8:15 Читати українською

В МВФ считают, что повышения налогов Украине не избежать

Прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры Украины воспримут как важный сигнал. Такой комментарий сделал Гэвин Грей, глава миссии Международного валютного фонда в Украине, во время онлайн-события, организованного «Центром экономической стратегии», передает hromadske.

Прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры Украины воспримут как важный сигнал.
Фото: Гэвин Грей

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в МВФ

«Доноры ожидают, что Украина выполнит свою часть работы и будет постепенно становиться самодостаточной, — сказал Грей. — Мы заметили оживленную дискуссию в украинском обществе относительно налоговых изменений, которые предлагает правительство. Определенное увеличение налоговых ставок, к сожалению, нужно».

Он отметил, что считает международную помощь, недавнюю реструктуризацию внешнего долга Украины частными кредиторами и налоговую реформу по частям единого пакета необходимой финансовой политики.

«Поэтому правительство Украины правильно делает, что меняет свою внутреннюю политику (в вопросе налогов)», — заметил Гэвин Грей.

Читайте: Правительство готовит повышение налогов: самое вредное предложение для экономики

«Очевидно, война продлится дольше и продолжится в следующем году. Это будет иметь свои последствия — бюджетные расходы будут расти, надежды на скорейшее восстановление придется отложить, — поделился своими соображениями представитель МВФ. — Бюджеты на 2024 и 2025 год должны учитывать долговую устойчивость страны. Большинство финансирования поступит извне, однако внутренний рынок Украины тоже должен сыграть свою роль».

Украина потребует больших размеров внешнего финансирования в 2025 году, чем раньше считали аналитики МВФ, подытожил Грей.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», правительственный законопроект о повышении налогов, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября. В него до сих пор вносятся изменения.

Что планируют заменить

  • налог на оборот для юридических лиц по ставке 1%, вероятно, будет заменен повышением НДС. Обсуждается повышение на три-четыре процентных пункта — до 23−24%;
  • авансовый платеж для АЗС в размере 4000 грн за кубометр мощности хранения горючего заменят фиксированным платежом за каждый объект. Рабочий вариант — минимальный платеж 60 000 грн с одной АЗС в месяц.

Планы по увеличению военного сбора для физических лиц и ФЛП остаются в силе.

Для физлиц ставка увеличится с 1,5% до 5%, для ФЛП: третья группа — 1% от дохода, остальная группа — 5% в расчете с двух минимальных зарплат в месяц (при текущем уровне минималки платить придется 800 грн в месяц).

Налог на посылки стоимостью до 150 евро тоже остается в повестке дня.

Также велика вероятность, что в законопроекте останется норма о военном сборе в 5% на стоимость всех услуг мобильных операторов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+89
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 августа 2024, 8:29
#
О це нам незалежна та вільна сказали підвищити (да пане зробимо як скажете) а ще можна людей пустити на органи і стати найбільшим експортером органів
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 августа 2024, 8:54
#
Вiльнi та незалежнi чомучь проти
сплати податкiв, особливо пiд час вiйни…
+
+130
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 августа 2024, 9:07
#
Проти бо вже навіть самі упороті бачать як безбожно розкрадають бюджет
+
+25
nitrolog
nitrolog
21 августа 2024, 9:41
#
А може Кверті спочатку запропонує повернути тіньову економіку до світла?
Там знайдеться сотні мільярдів яких не вистачає, то може і не потрібно було б підвищувати податки.
Але про що я кажу, країною керують 5−6 менеджерів які є прихильниками простих рішень і мудрий нарід привчили що така має бути політика в державі, це максимум чому змогли навчити в Трускавці…
+
+15
mantis05
mantis05
21 августа 2024, 10:49
#
Большому бизнесу с крышей норм- им пох сколько % не платить)
+
+112
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 августа 2024, 9:49
#
Проти тільки та меншість, що офіційно по-білому працює і сплачує ці податки.
гетьманцев таких ще називає «гусями» і закликає їх «щипати» до смерті…
+
+30
godvinik
godvinik
21 августа 2024, 10:15
#
Уявимо що сталін в 1942 підвищує податки і тариф на світло, бо не вистачає друзям на яхти і на нквс
+
+42
Павел Еникеев
Павел Еникеев
21 августа 2024, 10:09
#
С точки зрения мобилиации правильно. Больше налогов — больше безработных. Больше нищих — больше согласных идти на военку ради денег. На самом деле же, с точки зрения экономики, никакие налоги не восполнят бюджет Украины. На днный момент Украина полностью зависит от внешних вливаний. А доить больше корову, чтобы она давала больше молока — это даже *** понимают, что абсурд.
+
0
TAN72
TAN72
21 августа 2024, 11:09
#
Мертвым деньги не нужны.
+
+15
Rubi0
Rubi0
21 августа 2024, 10:12
#
Цена болота и куска леса оккупированного в Курской области, теперь « Доноры ожидают, что Украина выполнит свою часть работы» (с) и вернет вложения с процентами.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
21 августа 2024, 10:34
#
Курская операция создана для того, чтобы Кремль объявил мобилизацию и задействовал срочников в большем объеме для создания напряженности в обществе. Не знаю, насколько это сработает. Время покажет. Слишком много переменных. Может срабоать как одну так и в противоположную сторону. Но мало кто понимает, что в случае угрозы потери власти, будет применяться ядерное оружие. Хотя может провоцирование этого тоже является целью. При применении адерки много стран, которые не владеют ядерным оружием, будут очень недовольны и могут присоединиться к санкциям.
+
0
TAN72
TAN72
21 августа 2024, 11:06
#
Структурные маяки говорите😂
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает danil и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами