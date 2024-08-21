Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50%

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции решил сохранить учетную ставку на уровне 50%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Решение центробанка

«Учитывая замедленный эффект от ужесточения кредитно-денежной политики, комитет принял решение оставить ставку без изменений, но подтвердил, что по-прежнему внимательно следит за инфляционными рисками», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что жесткая кредитная политика будет сохранена до тех пор, пока не будет достигнуто значительное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном.

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