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21 августа 2024, 11:10 Читати українською

Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50%

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции решил сохранить учетную ставку на уровне 50%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции решил сохранить учетную ставку на уровне 50%.
Фото: depositphotos

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Решение центробанка

«Учитывая замедленный эффект от ужесточения кредитно-денежной политики, комитет принял решение оставить ставку без изменений, но подтвердил, что по-прежнему внимательно следит за инфляционными рисками», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что жесткая кредитная политика будет сохранена до тех пор, пока не будет достигнуто значительное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном.

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Напомним

21 марта Центробанк Турции принял решение повысить ключевую ставку с 45% до 50%. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции.

25 апреля Ц Б Турции сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых.

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По данным министерства казначейства и финансов Турции, по итогам 2023 г. внешний долг страны составил рекордные $500 млрд, или порядка 44,7% от ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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