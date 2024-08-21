Binance предотвратила потери от мошенничества на $2,4 млрд в 2024 году

С января по июль 2024 года система безопасности криптобиржи Binance предотвратила потенциальный ущерб от мошенничества более чем на $2,4 млрд. Компания смогла защитить от потерь более 1,2 млн своих клиентов по всему миру, пишет Incrypted.

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Безопасность пользователей

Представители платформы отметили, что безопасность пользователей является приоритетной для Binance. Для предотвращения взломов и хакерских атак компания применяет собственный механизм управления рисками, сочетающий в себе инструменты искусственного интеллекта и ручные проверки специалистов.

В сообщении говорится, что этот механизм включает восемь уровней контроля мошенничества на Binance. Система обнаруживает и обозначает сомнительные трансакции, обеспечивая надежную защиту клиентских средств, говорится в релизе.

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«Ориентация на пользователя всегда была ключевым приоритетом для Binance. Она лежит в основе ведущих в области технологических инструментов и процессов, которые позволяют круглосуточно защищать наших клиентов и их активы», — сказал технический директор Binance Рохит Вад.

По словам команды, чаще всего подозрительные трансакции оказываются во время исходных переводов, когда преступники пытаются вывести средства потенциальных жертв. При этом злоумышленники не прекращают разрабатывать новые способы взлома, поэтому работа по улучшению системы безопасности ведется непрерывно.

Хотя Binance применяет комплексные меры защиты клиентских средств и аккаунтов, пользователям рекомендуется соблюдать определенные правила.

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Помимо защиты собственной платформы по состоянию на 31 июля 2024 года Binance сохранила более $73 млн пользовательских средств, украденных у третьих лиц.

В компании подчеркнули, что продолжат внедрять инновации и усиливать меры защиты, чтобы обеспечить безопасную среду для всех пользователей.