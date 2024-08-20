Ukraine Facility: в Украину прибыла миссия ЕС для проверки выполнения Плана Украины

В Украину прибыла миссия Европейского Союза по мониторингу выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Отмечается, что уже прошла первая встреча представителей министерств и ведомств с делегацией ЕС. Европейскую делегацию возглавила руководительница отдела экономической и секторальной политики Генерального директората по соседству и переговорам по расширению Е С Марлен Розмари Мадсен.

По словам заместителя министра экономики Алексея Соболева, в ближайшие три дня будут проходить консультации с европейскими коллегами по статусу имплементации индикаторов Плана Украины на третий и четвертый кварталы этого года.

Со своей стороны, Марлен Розмари Мадсен высоко оценила организацию работы по координации и мониторингу состояния выполнения реформ, а также заявила, что процесс реализации части индикаторов происходит с опережением графика.

9 индикаторов

В течение третьего квартала 2024 Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в ноябре 2024 года, из которых 1,5 млрд евро составит грантовое финансирование. Речь идет о следующих шагах:

Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по борьбе с коррупцией;

Утверждение плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023−2025 годы;

Утверждение комплексной стратегии демографического развития на период до 2040 года;

Принятие Плана мер по дерегуляции;

Вступление в силу постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021−2027 годы;

Имплементация Закона о REMIT;

Принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения;

Разработка концептуальной записки, определяющей область отступлений от правил ОВД и СЭО.

В рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально представляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС решение о выделении средств утверждается Советом Е С .

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Украина Facility

В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:

прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд евро, из которых 33 млрд. евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов);

специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд евро);

техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).

Напомним

«Минфин» писал, что Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.