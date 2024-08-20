В Украину прибыла миссия Европейского Союза по мониторингу выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Ukraine Facility: в Украину прибыла миссия ЕС для проверки выполнения Плана Украины
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Отмечается, что уже прошла первая встреча представителей министерств и ведомств с делегацией ЕС. Европейскую делегацию возглавила руководительница отдела экономической и секторальной политики Генерального директората по соседству и переговорам по расширению
По словам заместителя министра экономики Алексея Соболева, в ближайшие три дня будут проходить консультации с европейскими коллегами по статусу имплементации индикаторов Плана Украины на третий и четвертый кварталы этого года.
Со своей стороны, Марлен Розмари Мадсен высоко оценила организацию работы по координации и мониторингу состояния выполнения реформ, а также заявила, что процесс реализации части индикаторов происходит с опережением графика.
9 индикаторов
В течение третьего квартала 2024 Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в ноябре 2024 года, из которых 1,5 млрд евро составит грантовое финансирование. Речь идет о следующих шагах:
- Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по борьбе с коррупцией;
- Утверждение плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023−2025 годы;
- Утверждение комплексной стратегии демографического развития на период до 2040 года;
- Принятие Плана мер по дерегуляции;
- Вступление в силу постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021−2027 годы;
- Имплементация Закона о REMIT;
- Принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения;
- Разработка концептуальной записки, определяющей область отступлений от правил ОВД и СЭО.
В рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально представляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС решение о выделении средств утверждается
Читайте также: Минэкономики запустило дашборд для отслеживания реализации Плана по программе Ukraine Facility
Украина Facility
В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.
Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:
- прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд евро, из которых 33 млрд. евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов);
- специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд евро);
- техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).
Напомним
«Минфин» писал, что Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.
Комментарии