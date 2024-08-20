Национальный кешбек: Правительство дало старт новому сервису в «Дии»

Украинцы получат до 3 тысяч гривен компенсации за покупку товаров локального производства ежемесячно. Правительство дало старт Национальному кешбеку — программе поддержки граждан во время войны от Минэкономики, инициированной Президентом, говорится в сообщении Минцифры.