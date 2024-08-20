Украинцы получат до 3 тысяч гривен компенсации за покупку товаров локального производства ежемесячно. Правительство дало старт Национальному кешбеку — программе поддержки граждан во время войны от Минэкономики, инициированной Президентом, говорится в сообщении Минцифры.
Национальный кешбек: Правительство дало старт новому сервису в «Дии»
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Что известно
Запуск Национального кешбека будет проходить в два этапа:
- производители и продавцы подадут через портал «Дия» заявку на участие в программе и зарегистрируют перечень товаров;
- украинцы откроют специальные счета, начнут получать кешбек и смогут просматривать сумму начисленного и выплаченного кешбека в приложении «Дия».
Источник: Минфин
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