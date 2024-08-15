Акции соцсети Трампа упали после его возвращения на Х

14 августа акции медиакомпании Trump Media & Technology Group упали, приблизившись к рекордному минимуму, по возвращении Трампа на платформу X (Twitter). Об этом сообщает Reuters .

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Падение стоимости акций

Трамп владеет большинством акций компании Trump Media & Technology Group, основным активом которой является соцсеть Truth Social, популярная среди консерваторов и где экс-президент недавно активно публиковался.

С момента выхода на биржу в марте акции Trump Media потеряли более половины своей стоимости — с более чем $9 миллиардов до $4,73 миллиарда.

В среду акции упали на 1,9% до $23,54. Меньше было только в середине апреля после объявления, что Trump Media & Technology Group может продать миллионы акций.

Какая причина

На цену акций повлияло недавнее возвращение Трампа на платформу X (Twitter).

Как подчеркивают опрошенные Reuters аналитики, интервью Трампа с Илоном Маском дало инвесторам сигнал, что Truth Social остается нишевым игроком на ландшафте социальных медиа.

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