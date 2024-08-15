14 августа акции медиакомпании Trump Media & Technology Group упали, приблизившись к рекордному минимуму, по возвращении Трампа на платформу X (Twitter). Об этом сообщает Reuters.
Акции соцсети Трампа упали после его возвращения на Х
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Падение стоимости акций
Трамп владеет большинством акций компании Trump Media & Technology Group, основным активом которой является соцсеть Truth Social, популярная среди консерваторов и где экс-президент недавно активно публиковался.
С момента выхода на биржу в марте акции Trump Media потеряли более половины своей стоимости — с более чем $9 миллиардов до $4,73 миллиарда.
В среду акции упали на 1,9% до $23,54. Меньше было только в середине апреля после объявления, что Trump Media & Technology Group может продать миллионы акций.
Какая причина
На цену акций повлияло недавнее возвращение Трампа на платформу X (Twitter).
Как подчеркивают опрошенные Reuters аналитики, интервью Трампа с Илоном Маском дало инвесторам сигнал, что Truth Social остается нишевым игроком на ландшафте социальных медиа.
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«Решение транслировать чат с Маском на X было чем-то вроде оплеухи для инвесторов Трампа, которые, наверное, чувствуют, что их не любят и немного не уважают», — сказала руководитель отдела финансового анализа AJ Bell Дэнни Хьюсон.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», 15 июля акции Trump Media & Technology Group Corp (DJT) стремительно выросли на премаркете после драматических выходных, когда произошло покушение на кандидата в президенты США.
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