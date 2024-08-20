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20 августа 2024, 13:01 Читати українською

Глава совета директоров Morgan Stanley пропал при крушении яхты Линча в Италии

Председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и эксперт из британской юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло оказались в числе пропавших без вести после крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии во время сильного шторма, сообщают The Guardian и ВВС.

Председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и эксперт из британской юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло оказались в числе пропавших без вести после крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии во время сильного шторма, сообщают The Guardian и ВВС.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиНа борту 56-метрового судна были десять членов экипажа и 12 пассажиров — граждане Канады, США, Великобритании и Новой Зеландии.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

На борту 56-метрового судна были десять членов экипажа и 12 пассажиров — граждане Канады, США, Великобритании и Новой Зеландии.

Судьба шестерых, в том числе бизнесмена Майка Линча, которого прозвали «британским Биллом Гейтсом», неизвестна.

Читайте: Яхта британского техномагната Майка Линча затонула в Италии. Линч пропал без вести

Также пропала 18-летняя дочь Линча Ханна. Жену предпринимателя Анджелу Бакарес и еще 14 человек удалось спасти.

Напомним

Суперъяхта Bayesian ходила под британским флагом. Утром в понедельник, 19 августа, судно стояло на якоре недалеко от берега, рядом с деревней Портичелло.

Агентство Ansa со ссылкой на очевидцев передавало, что, когда начался шторм, мачта сломалась и яхта потеряла равновесие.

Капитан стоявшего неподалеку судна Карстен Борнер сообщил Reuters, что включил двигатель, чтобы не столкнуться с Bayesian.

«Нам удалось удержать судно на месте, и после того, как шторм закончился, мы заметили, что яхта позади нас исчезла», — рассказал он, добавив, что Bayesian «легла плашмя на воду, а затем затонула».

Обломки судна были найдены на дне моря на глубине 50 м. Водолазы продолжают поиски пропавших.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
20 августа 2024, 15:32
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Не все решают деньги…
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