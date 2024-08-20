Глава совета директоров Morgan Stanley пропал при крушении яхты Линча в Италии

Председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и эксперт из британской юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло оказались в числе пропавших без вести после крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии во время сильного шторма, сообщают The Guardian и ВВС.

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Детали

На борту 56-метрового судна были десять членов экипажа и 12 пассажиров — граждане Канады, США, Великобритании и Новой Зеландии.

Судьба шестерых, в том числе бизнесмена Майка Линча, которого прозвали «британским Биллом Гейтсом», неизвестна.

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Также пропала 18-летняя дочь Линча Ханна. Жену предпринимателя Анджелу Бакарес и еще 14 человек удалось спасти.

Напомним

Суперъяхта Bayesian ходила под британским флагом. Утром в понедельник, 19 августа, судно стояло на якоре недалеко от берега, рядом с деревней Портичелло.

Агентство Ansa со ссылкой на очевидцев передавало, что, когда начался шторм, мачта сломалась и яхта потеряла равновесие.

Капитан стоявшего неподалеку судна Карстен Борнер сообщил Reuters, что включил двигатель, чтобы не столкнуться с Bayesian.

«Нам удалось удержать судно на месте, и после того, как шторм закончился, мы заметили, что яхта позади нас исчезла», — рассказал он, добавив, что Bayesian «легла плашмя на воду, а затем затонула».

Обломки судна были найдены на дне моря на глубине 50 м. Водолазы продолжают поиски пропавших.