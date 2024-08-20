Яхта британского техномагната Майка Линча затонула в Италии. Линч пропал без вести

Британский технологический бизнесмен Майк Линч пропал без вести после того, как его суперяхта Bayesian с 22 людьми на борту затонула у берегов Италии. Удалось спасти 15 человек, среди них жена предпринимателя. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

56-метровая парусная яхта под британским флагом затонула вблизи городка Портичелло. Водолазы-спасатели пытаются добраться к корпусу, лежащему на глубине примерно 50 метров.

Итальянская береговая охрана подтвердила, что обнаружила только одно тело. Оно принадлежит шеф-повару. 59-летний Линч и его 18-летняя дочь Анна считаются пропавшими без вести.

Кто такой Линч

Линч стал соучредителем Autonomy — фирмы программного обеспечения, ставшей одним из ярких представителей технологической сцены Великобритании в середине 1990-х. Когда-то его называли британским Биллом Гейтсом.

В 2011 году он был назначен членом научно-технического совета тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона. Линч являлся членом Королевской инженерной академии и Королевского общества.