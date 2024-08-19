Цена золота держится выше $2500 за унцию

Цена золота, впервые превысившая $2500 за унцию в минувшую пятницу, держится выше этой отметки на торгах в понедельник. Стоимость драгметалла составляет $2502,2 за унцию.

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Золото бьет рекорд

В пятницу золото обновило рекордный максимум на фоне слабых статданных по экономике США, повысивших уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к снижению ставки в сентябре.

Некоторые эксперты не исключают, что ФРС опустит ставку не на 25 базисных пунктов, а сразу на 50 б.п. на предстоящем заседании.

В целом рынок ждет, что по итогам трех оставшихся в этом году заседаний американский ЦБ в совокупности снизит ставку на 100 б.п. с нынешних 5,25−5,5% годовых.

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Напомним

Золото подорожало более чем на 20% в этом году, в частности, благодаря ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ. Росту спроса на драгметалл также способствует общий интерес инвесторов к активам «тихой гавани» в связи с серьезной напряженностью на Ближнем Востоке и российско-украинской войне.

Аналитик TD Securities Барк Мелек ожидает, что цена золота может подняться до $2700 за унцию в ближайшие кварталы, поскольку макроэкономические факторы и политика центробанков создают для этого необходимые условия.