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19 августа 2024, 14:50 Читати українською

ICU обновила прогноз на 2024 год: Курс ожидается на уровне 42,6 грн/$, инфляция ускорится до 8%

Экономика Украины вырастет на 4% в 2024 году, инфляция ускорится до 8%, курс ожидается на уровне 42,6 грн/$, говорится в обновленном макропрогнозе инвестиционной группы ICU, пишет Forbes.

Экономика Украины вырастет на 4% в 2024 году, инфляция ускорится до 8%, курс ожидается на уровне 42,6 грн/$, говорится в обновленном макропрогнозе инвестиционной группы ICU, пишет Forbes.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПрогноз ICUПосле заметного роста ВВП в первом квартале во втором полугодии 2024-го рост существенно замедлится из-за проблем с электроэнергией, дефицита рабочей силы и снижения урожая.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз ICU

После заметного роста ВВП в первом квартале во втором полугодии 2024-го рост существенно замедлится из-за проблем с электроэнергией, дефицита рабочей силы и снижения урожая. Прогноз ICU — плюс 4% ВВП в год.

В апрельском прогнозе группы прогноз составил +4,1%. Ключевые двигатели роста — внутреннее частное потребление и возобновление экспорта благодаря работе морского транспортного коридора.

Ускорение инфляции было ожидаемым, но произошло несколько быстрее прогнозов ICU. К концу года инфляция будет в диапазоне 7−8%, говорится в прогнозе. В апрельском прогнозе ICU было 6,4%.

Снижение учетной ставки в следующие несколько месяцев ICU считает маловероятным из-за ускорения инфляции и того, что «валютный рынок прошел через период турбулентности».

Поступление международной помощи является очень важным фактором как для финансирования бюджета, так и для валютного рынка. Во втором полугодии Украина должна получить больше международной помощи, чем в первом, так что золотовалютные резервы возрастут до $43,7 млрд (апрельский прогноз — $42,3 млрд), что позволит НБУ сохранить контроль на валютном рынке.

Читайте: Курс евро по отношению к гривне установил новый исторический рекорд: будет ли он лететь выше

Прогноз курса — 42,6 грн/$ (предыдущий прогноз — 42,3 грн/$).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
zevs1
zevs1
19 августа 2024, 15:25
#
Гонтаревой являясь совладельцем ICU из Лондона виднее что происходит в Украине
+
0
Alex2006
Alex2006
19 августа 2024, 15:44
#
Добре, що вони ще ніколи не були правими у своїх прогнозах, на відміну від мене :)
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