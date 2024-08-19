В первой половине 2024 года киберпреступники похитили цифровых активов на $1,58 млрд в эквиваленте, говорится в отчете аналитиков Chainalysis.
В первой половине 2024 года кибермошенники похитили цифровых активов на $1,58 млрд — Chainalysis
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Сколько похищены криптовалюты
В первые шесть месяцев этого года общий объем незаконной деятельности в криптосфере снизился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Однако средний объем криптовалют, украденных по причине одной атаки, вырос почти на 80%. Он увеличился с $5,9 млн до $10,6 млн исходя из стоимости активов на момент кражи.
Частично это объясняется ростом цены биткоина, на долю которого пришлось 40% общего объема трансакций, связанных с кражами.
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По мнению аналитиков, вектор интереса хакеров значительно изменился. Если раньше основной мишенью киберпреступников были децентрализованные протоколы, то сегодня они снова нацелены на централизованные биржи (CEX).
В Chainalysis отметили, что централизованные биржи увеличили свои инвестиции в безопасность. В то же время злоумышленники, в частности связанные с Северной Кореей, используют все более сложные тактики для атак. Некоторые из них ищут открытые вакансии в целевых компаниях и пытаются устроиться на работу, чтобы получить доступ к данным.
Одной из главных угроз в этом году будут программы-вымогатели, считают эксперты.
Ущерб от атак с использованием таких приложений вырос примерно на 2% и достиг $459,8 млн в первой половине 2024 года. Для сравнения, с января по июль 2023 года этот показатель составил $449,1 млн.
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