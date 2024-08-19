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19 августа 2024, 10:16 Читати українською

В первой половине 2024 года кибермошенники похитили цифровых активов на $1,58 млрд — Chainalysis

В первой половине 2024 года киберпреступники похитили цифровых активов на $1,58 млрд в эквиваленте, говорится в отчете аналитиков Chainalysis.

В первой половине 2024 года киберпреступники похитили цифровых активов на $1,58 млрд в эквиваленте, говорится в отчете аналитиков Chainalysis.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСколько похищены криптовалютыВ первые шесть месяцев этого года общий объем незаконной деятельности в криптосфере снизился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько похищены криптовалюты

В первые шесть месяцев этого года общий объем незаконной деятельности в криптосфере снизился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Однако средний объем криптовалют, украденных по причине одной атаки, вырос почти на 80%. Он увеличился с $5,9 млн до $10,6 млн исходя из стоимости активов на момент кражи.

Частично это объясняется ростом цены биткоина, на долю которого пришлось 40% общего объема трансакций, связанных с кражами.

Читайте: Хакеры из КНДР с поддельными документами устроились в криптокомпанию и обворовали ее на $1,3 млн

По мнению аналитиков, вектор интереса хакеров значительно изменился. Если раньше основной мишенью киберпреступников были децентрализованные протоколы, то сегодня они снова нацелены на централизованные биржи (CEX).

В Chainalysis отметили, что централизованные биржи увеличили свои инвестиции в безопасность. В то же время злоумышленники, в частности связанные с Северной Кореей, используют все более сложные тактики для атак. Некоторые из них ищут открытые вакансии в целевых компаниях и пытаются устроиться на работу, чтобы получить доступ к данным.

Одной из главных угроз в этом году будут программы-вымогатели, считают эксперты.

Ущерб от атак с использованием таких приложений вырос примерно на 2% и достиг $459,8 млн в первой половине 2024 года. Для сравнения, с января по июль 2023 года этот показатель составил $449,1 млн.

Курс криптовалют к доллару

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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