В Ливане полный блекаут. Последняя электростанция страны прекратила работу из-за нехватки топлива

В Ливане наступил полный блекаут. Последняя электростанция страны прекратила работу из-за нехватки топлива. Об этом пишет «УНИАН» со ссылкой на издание «This is Beirut».

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Что случилось

Отмечается, что ливанская электроэнергетическая компания Electricité du Liban (EDL) с 27 июля принимала профилактические меры и неоднократно предупреждала о критической ситуации. 7 августа остановилась большая электростанция Дейр Аммар, а сегодня 17 августа электростанция Захрани.

В результате Ливан сейчас находится в полной темноте. Без электричества остались стратегические объекты и критическая инфраструктура Ливана: аэропорт и морской порт Бейрута, водяные насосы, канализационные системы, тюрьмы и другие важные объекты.

«Электростанции будут оставаться бездейственными, пока соответствующие органы власти не решат вопрос поставки дизельного топлива EDL из-за иракского соглашения об обмене или из других источников», — пишет издание.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Валид Фаяд работает над поиском решений, в то время как поставка первой партии дизельного горючего ожидается не раньше первой недели сентября. По словам министра, текущие политические споры в правительстве мешают разрешению проблемы.

«Что касается обязательств Ирака по поставкам горючего, он подтвердил, что они остаются в силе, но бездействие парламента Ливана приостановило поставки», — пишет This is Beirut.

Проблемы Ливана со светом

Производство электроэнергии в Ливане полностью зависит от двух электростанций — Дейр Аммар и Захрани. В стране еще две электростанции — Джие и Зоук — но они находятся в ремонте.

Захрани и Дейр Аммар ежемесячно получали дизельное топливо по сложной схеме. Согласно ей Ливан по межправительственному соглашению получал горючее из Ирака. Однако из-за высокого содержания серы иракское горючее нельзя использовать непосредственно на ливанских электростанциях. Итак, Ливан затем обменивал иракский дизель на горючее от других поставщиков.

Из-за значительной степени политического и религиозного антагонизма между разными частями ливанского общества и политикума государство находится в перманентном политическом и экономическом кризисе.

Поэтому Ливан регулярно испытывает проблемы с генерацией электроэнергии. В августе 2023 года страна также была полностью обесточена из-за неуплаты долгов компании-оператору.