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17 августа 2024, 16:10 Читати українською

В Дубае суд признал законной выплату зарплаты в криптовалюте

Суд первой инстанции Дубая признал законной выплату заработной платы в форме цифровых активов. Это решение было принято при рассмотрении иска сотрудника одной из местных компаний, обвинившего бывшего работодателя в невыплате части зарплаты в токенах EcoWatt (EWT), пишет Cointelegraph.

Суд первой инстанции Дубая признал законной выплату заработной платы в форме цифровых активов.
Фото: depositphotos

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Что известно

По имеющейся информации, между фирмой и экс-работником был заключен трудовой договор. В рамках документа часть ежемесячных выплат полагалась специалисту в размере 5250 EWT. Сотрудник подал в суд на компанию из-за того, что она задолжала зарплату в криптовалюте за шесть месяцев.

В 2023 году суд уже признавал включение токенов в заработную плату. Однако тогда власти не смогли обеспечить надлежащую выплату из-за отсутствия конкретного метода оценки криптовалюты в фиатном выражении.

Теперь судья постановил, что компания обязана погасить задолженность перед бывшим сотрудником в натуральной форме. Иными словами, она должна выплатить криптовалюту в соответствии с трудовым договором, не переводя ее в фиат.

«Это решение отражает более широкое признание криптовалюты в трудовых договорах и подчеркивает признание судом эволюционной природы финансовых операций в экономике Web3», — заявила партнер юридической конторы NeosLegal Ирина Хивер.

Специалист отмечает, что постановление свидетельствует о прогрессивном подходе властей ОАЭ к области цифровых активов. Суд в своем решении опирался на закон о гражданских соглашениях и федеральном декрете-законе № 33 от 2021 года.

Хивер считает, что действия властей создали прецедент, способствующий дальнейшему проникновению криптовалют в сектор финансовых операций. Все это позволит адаптировать существующие бизнес-модели в соответствии с актуальными технологическими возможностями, отметила юрист.

«Это решение подтверждает, что если трудовой договор содержит определенные условия, то и компания и сотрудник должны их соблюдать. Суд признает, что заработная плата, независимо от того, выплачивается она в фиате или криптовалюте, является законным правом работника получить средства за оговоренный объем работы», — отметила Хивер.

Курс криптовалют к доллару

Источник: Минфин
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