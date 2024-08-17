Фонд госимущества начинает дебютные аукционы продажи недвижимости за 1 гривну

Фонд государственного имущества Украины выставил на аукционы в сентябре первые четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 грн, сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.

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Что известно

«Стартовая цена каждого объекта — 1 грн. Это установленный законом на период военного состояния механизм определения стартовой стоимости объектов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю», — отметил руководитель Фонда.

По его словам, эта символическая цена позволяет эффективно начать процесс приватизации в текущих условиях, однако для участия в аукционе необходимо также уплатить регистрационный взнос в размере 1420 грн.

«Важно понимать: конечная стоимость объектов может быть значительно выше стартовой. Предыдущий опыт показывает, что во время торгов цена может вырасти в сотни и даже тысячи раз. Это обеспечивает поступление реальных средств в государственный бюджет», — добавил Коваль.

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Что известно об объектах

Указанные четыре объекта — это административные здания и нежилые помещения разного назначения.

В частности, бывший приемный радиоцентр для управления воздушным движением площадью 25,8 кв. м в Одессе, что нуждается в текущем ремонте, админздание 1960 года общей площадью 281,5 кв. м в Рени Одесской области, 2-этажное админздание на 492 кв. м в Балте Одесской области 1968 построения контора на 50,5 кв. м в Олевске Житомирской области.