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17 августа 2024, 10:43 Читати українською

Фонд госимущества начинает дебютные аукционы продажи недвижимости за 1 гривну

Фонд государственного имущества Украины выставил на аукционы в сентябре первые четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 грн, сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.

Фонд государственного имущества Украины выставил на аукционы в сентябре первые четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 грн, сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости иЧто известно«Стартовая цена каждого объекта — 1 грн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости и

Что известно

«Стартовая цена каждого объекта — 1 грн. Это установленный законом на период военного состояния механизм определения стартовой стоимости объектов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю», — отметил руководитель Фонда.

По его словам, эта символическая цена позволяет эффективно начать процесс приватизации в текущих условиях, однако для участия в аукционе необходимо также уплатить регистрационный взнос в размере 1420 грн.

«Важно понимать: конечная стоимость объектов может быть значительно выше стартовой. Предыдущий опыт показывает, что во время торгов цена может вырасти в сотни и даже тысячи раз. Это обеспечивает поступление реальных средств в государственный бюджет», — добавил Коваль.

Читайте: При расселении «хрущевок» под снос их жители будут получать аналогичные по площади квартиры или доплачивать за лишние метры

Что известно об объектах

Указанные четыре объекта — это административные здания и нежилые помещения разного назначения.

В частности, бывший приемный радиоцентр для управления воздушным движением площадью 25,8 кв. м в Одессе, что нуждается в текущем ремонте, админздание 1960 года общей площадью 281,5 кв. м в Рени Одесской области, 2-этажное админздание на 492 кв. м в Балте Одесской области 1968 построения контора на 50,5 кв. м в Олевске Житомирской области.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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