Благотворительный фонд «Охматдета» отказывается перечислять почти 400 млн грн на счет больницы

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Что известно

Жовнир выступил с публичным требованием к фонду перевести на казначейский счет больницы средства, полученные на все банковские и финансовые счета организации в виде благотворительной помощи для возобновления «Охматдета» после ракетной атаки 8 июля.

«Сегодня больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с фондом, потому что их действия являются недобросовестными, а также, вероятно, мошенническими. Мы будем двигаться в правовой плоскости относительно средств, собранных именно для больницы», — заявил он.

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Он отметил, что до этой ситуации больница имела «индекс доверия к фонду и хорошие общие кейсы». Поэтому ко всем своим публикациям и письмам спонсорам, начиная с 8 июля, добавлялись реквизиты и фонда.

Жовнир заявил, что у медучреждения не было никаких сомнений в том, что благотворительные средства будут использованы на восстановление «Охматдета», но «начиная с первых публичных скандалов и просьб перечислить деньги на восстановление больницы со счета фонда на счет больницы, почему-то наша коммуникация с фондом начала ухудшаться».

«Мы перестали находить общий язык, на наши письма мы не получали перечисления, а сегодня действия фонда подтвердили, что мы с ними имеем совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться. Утром мы узнали, что БО «Благотворительный фонд «Охматдет — здоровое детство» не планирует переводить средства на счет НДСЛ «Охматдет», — говорится в заявлении руководителя больницы.

Объяснение Фонда

«Согласно Закону Украины „О благотворительной деятельности и благотворительных организациях“, благотворительный фонд может перечислить средства на казначейский счет „Охматдета“ только, если он укажет, на что конкретно ему нужны средства», — говорит Forbes Ukraine юрист БО «Благотворительный фонд «Охматдет «Оксана Соколовская.

По ее словам, «Охматдет» пока не предоставил конкретную смету или по крайней мере проект восстановления нового корпуса «Охматдет».

«Благотворительный фонд «Охматдет» обратился за юридической экспертизой Закона «О благотворительной деятельности», а также в Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за давления на руководство благотворительного фонда со стороны руководства «Охматдет», добавляет Соколовская.

Ответ НДСЛ «Охматдет»

«Не понимаю, зачем члены фонда „Охматдет — Здоровое детство“ распространяют ложную информацию, будто бы мы не обращались к ним и не писали писем и не указывали назначения. Без всякой оценки их действий — вот письма от НДСЛ „Охматдет“ в фонд» , — ответил за заявление Фонда гендиректор медучреждения Владимир Жовнир.

По его словам, в них четко отмечено, что больница просит перечислить средства, полученные фондом в виде благотворительной помощи для восстановления разрушенных зданий и материально-технической базы НДСЛ «Охматдет» Минздрава Украины после ракетной атаки.

Напомним

Как писал «Минфин», Правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 100 млн грн на восстановление поврежденной в результате вражеской ракетной атаки детской больницы «Охматдет».

В то же время, обычные украинцы и украинский бизнес уже собрали через фандрейзинговую платформу United24 более 280 млн грн для детской больницы «Охматдет» в Киеве, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Он уточнил, что к сбору средств присоединились 250 тысяч благотворителей, собрать необходимую сумму удалось менее чем за сутки.

8 июля во время массированного обстрела рф Киева под удар попала детская больница «Охматдет».