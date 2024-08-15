Укрзализныця разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки, речь идет о спальных вагонах и Интерсити+. Об этом руководитель пассажирского направления У З Александр Перцовский сказал в интервью Forbes.

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Что известно

Одно из обсуждаемых предложений привязать цены на билеты к популярности рейсов и времени суток.

«Отпустить цены на билеты класса СВ, чтобы цены регулировались рынком в зависимости от спроса. Несмотря на высокую стоимость, эти билеты раскупаются быстрее всего», — рассказал он.

Также, добавил Перцовский, предлагается гибкое ценообразование для всех классов Интерсити+. В то же время, могут быть установлены определенные ценовые границы.

Кроме того, для базовых тарифов предлагается предусмотреть на перспективу умеренную индексацию с учетом инфляции.

В то же время, будут оставаться и наиболее доступные тарифы для тех, для кого критическая именно стоимость, заверил топ-менеджер УЗ.

«До конца войны украинцы точно смогут покупать доступные билеты — это наше обязательство как социальной компании. Но это не значит, что мы подписываемся под отсутствием каких-либо изменений», — объяснил руководитель пассажирского направления Укрзализныци.