Автопарк Медведчука «ушел с молотка». АРМА уже продала автотранспорт почти на 3 млн грн

Автомобиль Maybach (2003) предателя Виктора Медведчука «ушел с молотка» за 1 829 009 грн. Кроме того, отдельным лотом был реализован его последний квадроцикл (2004) марки BOMBARDIER за 160 000 грн. Об этом говорится в сообщении АРМА.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Куда пойдут деньги

Эти средства теперь пойдут на закупку Нацагентством военных облигаций. Таким образом, еще раз средства от автотранспорта предателя прямо пойдут на поддержку Вооруженных Сил Украины.

«Раньше мы реализовали багги и квадроцикл Медведчука почти на 1 млн гривен. Таким образом всего реализовано авто уже на 3 млн грн», — заявили в АРМА.

Кроме того, АРМА уже получила независимую оценку по 20 коллекционным наручным часам Медведчука. Оцененные в 10,6 млн грн часы в скором времени будут реализованы через онлайн-аукцион. А в ближайшее время ожидаем результата оценки 136 картин госпредателя.

Читайте: Breguet и Patek Philippe: АРМА оценило более чем в 10 млн грн коллекцию часов Медведчука

92-метровая яхта Медведчука Royal Romance также обязательно будет реализована.

«Рассчитываем на новое определение Суда по представлению Офиса Генерального Прокурора по аресту яхты и передаче актива на реализацию», — отметили в АРМА.

Читайте: АРМА готовит к продаже 264 картины из коллекции Медведчука

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к реализации 264 картины, принадлежавших Виктору Медведчуку.

Пока картины находятся на временном хранении в Национальном художественном музее Украины. Часть коллекции составляют работы представителей Закарпатской художественной школы — Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса. Стоимость некоторых картин достигает 50 тысяч долларов.