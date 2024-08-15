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15 августа 2024, 12:17 Читати українською

Старый сайт Укрзализныци прекращает продажу билетов

С 1 сентября сервис Укрзализныци для покупки и резервирования онлайн ж/д билетов по адресу booking.uz.gov.ua перестанет работать. Купить билеты можно на новом сайте и в приложении компании. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский в интервью Forbes Ukraine.

С 1 сентября сервис Укрзализныци для покупки и резервирования онлайн ж/д билетов по адресу booking.uz.gov.ua перестанет работать.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Разработанный в 2017 году по заказу УЗ сервис для покупки и резервирования онлайн ж/д билетов по адресу booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекратит продажу билетов», — заявил он.

Клиенты смогут и дальше покупать билеты онлайн через мобильное приложение и новый сайт (booking-new.uz.gov.ua) Укрзализныци, а также в посторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.

По старому домену будет открываться уже новая версия сайта. Но пользователь еще сможет зайти на сервис, чтобы просмотреть билеты.

«Сейчас Укрзализныця продает онлайн 85% билетов. Это один из самых высоких показателей в Европе», — сообщил Перцовский.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрзализныця распространяет верификацию через «Дия.Подпись» на ряд поездов в Польшу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
15 августа 2024, 13:04
#
Новий вже перестав показувати ціни х2?
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