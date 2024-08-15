Через «Дию» бронирование получили уже около 160 тысяч работников — Свириденко

С начала официального запуска сервиса электронного бронирования через портал «Дия"критически важные предприятия и работающие на нужды Сил безопасности и обороны уже забронировали около 160 тысяч работников. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Бронирование в «Дии»

Общее количество забронированных составляет 770 тысяч человек.

«Бизнес продолжает активно бронировать своих работников благодаря порталу „Дия“. По состоянию на 14 августа через „Дию“ уже забронировали около 160 тысяч сотрудников критически важных предприятий и предприятий, работающих на нужды Сил безопасности и обороны. Этот процесс происходит автоматически, что позволяет сократить как время подачи документов бизнесом, так и время ожидания получения результатов. Наиболее активно бронируют работников предприятия из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей», — подчеркнула Свириденко.

Регионы-лидеры

Сейчас больше всего работников забронировано через портал «Дия» в следующих регионах:

Киевская обл. 55 тыс.

Днепропетровская обл. 16,6 тыс.

Львовская обл. 13,7 тыс.

Харьковская обл. 9,7 тыс.

Одесская обл. 7,7 тыс.

Как забронировать

1. Министерства, ОВА вносят в Единый перечень предприятия, учреждения и организации, которые, согласно законодательству, признаны критически важными.

2. Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, подает на портале «Дия» списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью.

3. Система автоматически проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли его данные в реестре «Оберіг».

4. «Дия» в течение суток посылает уведомление руководителю предприятия в личный кабинет с данными о результате рассмотрения.

5. В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в резерв+.