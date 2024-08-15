В Украине заработал единый веб-портал медицинских вакансий

В Украине начал работу единый веб-портал вакансий в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Благодаря его функционалу можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях и искать работу. Об этом идет речь в заявлении Министерства здравоохранения Украины.

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Что это значит

Благодаря функционалу портала, его можно использовать для:

размещения объявлений о вакансиях в медучреждениях;

поиска работы;

размещений объявлений о результатах проведенных конкурсов.

Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица здравоохранительных учреждений, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления. Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и проверки подлинности и создать личный кабинет.

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