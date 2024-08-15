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15 августа 2024, 9:14 Читати українською

В Украине заработал единый веб-портал медицинских вакансий

В Украине начал работу единый веб-портал вакансий в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Благодаря его функционалу можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях и искать работу. Об этом идет речь в заявлении Министерства здравоохранения Украины.

В Украине начал работу единый веб-портал вакансий в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.
Фото: depositphotos

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Что это значит

Благодаря функционалу портала, его можно использовать для:

  • размещения объявлений о вакансиях в медучреждениях;
  • поиска работы;
  • размещений объявлений о результатах проведенных конкурсов.

Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица здравоохранительных учреждений, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления. Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и проверки подлинности и создать личный кабинет.

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Зарегистрироваться на сайте могут и кандидаты на должности. Пользование веб-порталом — безвозмездное.

Информацию о вакантной должности в Единый веб-портал учреждения здравоохранения должны подавать в течение 10 рабочих дней со дня ее образования или освобождения

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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