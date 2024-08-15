В Украине начал работу единый веб-портал вакансий в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Благодаря его функционалу можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях и искать работу. Об этом идет речь в заявлении Министерства здравоохранения Украины.
В Украине заработал единый веб-портал медицинских вакансий
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Что это значит
Благодаря функционалу портала, его можно использовать для:
- размещения объявлений о вакансиях в медучреждениях;
- поиска работы;
- размещений объявлений о результатах проведенных конкурсов.
Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица здравоохранительных учреждений, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления. Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и проверки подлинности и создать личный кабинет.
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Зарегистрироваться на сайте могут и кандидаты на должности. Пользование веб-порталом — безвозмездное.
Информацию о вакантной должности в Единый веб-портал учреждения здравоохранения должны подавать в течение 10 рабочих дней со дня ее образования или освобождения
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