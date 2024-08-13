Нацбанк для борьбы с денежными мулами и «дропами» предлагает изменения в законодательство, в частности, по созданию соответствующего реестра. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по экономической безопасности, передает ЭП.
Нацбанк предлагает создать реестр «дропов»
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Что известно
Отмечается, что соответствующие изменения необходимы для создания более эффективных инструментов борьбы с незаконной деятельностью «дропов». НБУ предлагает создать реестр «дропов» и хозяйствующих субъектов, которые привлечены в «мискодинге».
Также предлагается предоставление предоставителям платежных услуг возможности блокировать операции счета с аномальным поведением.
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Кроме того, ограничение полномочий по мерам влияния к небанковским предоставителям платежных услуг — ограничение по привлечению новых клиентов и ограничение на проведение операций определенного типа или объема.
НБУ также предлагает усилить ответственность для участников схемы «дропов», которые добровольно передали все свои персональные данные и счета в пользование злоумышленникам.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов».
Комментарии - 1
— клієнт повинен мати право брати участь у розгляді сам чи через представника та за власною ініціативою надавати документи які важливі для розуміння природи операцій яки викликали підозру
— клієнт повинен мати право на апеляцію в разі якщо він незгодний з рішенням банка, апеляція має розглядатись в суді де вже банк має довести що дії клієнта мають ознаки відмивання грошей.
І от тільки тоді клієнта можна буде вносити в якийсь реєстр дропів.
Альтернативний варіант: в реєстр дропів попадають лише ті клієнти банків справи яких були передані НБУ до зазначених в законі правоохорониї органів і по яким є кримінальна справа та рішення суду що визнало вину такого клієнта.