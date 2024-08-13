Нацбанк предлагает создать реестр «дропов»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 августа 2024, 16:10 Читати українською

Нацбанк предлагает создать реестр «дропов»

Нацбанк для борьбы с денежными мулами и «дропами» предлагает изменения в законодательство, в частности, по созданию соответствующего реестра. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по экономической безопасности, передает ЭП.

Нацбанк для борьбы с денежными мулами и «дропами» предлагает изменения в законодательство, в частности, по созданию соответствующего реестра.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Отмечается, что соответствующие изменения необходимы для создания более эффективных инструментов борьбы с незаконной деятельностью «дропов». НБУ предлагает создать реестр «дропов» и хозяйствующих субъектов, которые привлечены в «мискодинге».

Также предлагается предоставление предоставителям платежных услуг возможности блокировать операции счета с аномальным поведением.

Читайте: НБУ: За последние полгода в Украине закрыли 80 тысяч «дропов»

Кроме того, ограничение полномочий по мерам влияния к небанковским предоставителям платежных услуг — ограничение по привлечению новых клиентов и ограничение на проведение операций определенного типа или объема.

НБУ также предлагает усилить ответственность для участников схемы «дропов», которые добровольно передали все свои персональные данные и счета в пользование злоумышленникам.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
13 августа 2024, 17:40
#
Щоб робити такий реєстр треба спочатку змінити закон про фінмон і дати клієнту банка права на участь в процесі фінмону не тільки у ролі піддослідної миші:
— клієнт повинен мати право брати участь у розгляді сам чи через представника та за власною ініціативою надавати документи які важливі для розуміння природи операцій яки викликали підозру
— клієнт повинен мати право на апеляцію в разі якщо він незгодний з рішенням банка, апеляція має розглядатись в суді де вже банк має довести що дії клієнта мають ознаки відмивання грошей.

І от тільки тоді клієнта можна буде вносити в якийсь реєстр дропів.

Альтернативний варіант: в реєстр дропів попадають лише ті клієнти банків справи яких були передані НБУ до зазначених в законі правоохорониї органів і по яким є кримінальна справа та рішення суду що визнало вину такого клієнта.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами