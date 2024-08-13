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13 августа 2024, 12:04 Читати українською

В «Дие» упростили представление документов на «єВідновлення»

В «Действии» владельцам поврежденного в результате войны имущества упростили представление документов на программу «єВідновлення». Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В «Действии» владельцам поврежденного в результате войны имущества упростили представление документов на программу «єВідновлення».
Фото: incentre.zp.ua

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Что изменилось

В частности, теперь при заполнении заявки на «єВідновлення» выписку о несудимости можно будет заказать у «Дие».

«Раньше члены местной комиссии сами проверяли, есть ли у человека судимость, а ответ приходилось ждать на днях. Теперь весь процесс цифровизирован, что значительно ускоряет время оформления», — объяснили в ведомстве.

Законные представители собственников поврежденного жилья могут подать заявку на «єВідновлення» и получить выплату на ремонт. Это касается случаев, когда единоличным собственником поврежденного имущества являются несовершеннолетние или недееспособные лица, которым назначен опекун.

Чтобы подать заявление, нужно обратиться в ЦНАП и предоставить подтверждающие документы, что человек является законным представителем. Деньги поступят на карточку «єВідновлення» представителя.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат «єВідновлення», а средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+30
bonv
bonv
13 августа 2024, 12:59
#
Все спрощують і спрощують, а жити чомусь стає все важче і важче. Гірше ж точно не буде ©
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