Банк Англии заработал 914 тысяч фунтов на аукционах по продаже банкнот с Чарльзом ІІІ

Банк Англии вместе с аукционным домом Spink & Sons провел серию аукционов по продаже новых банкнот с изображением короля Чарльза ІІІ, заработав в общей сложности 914 127 фунтов стерлингов ($1,17 млн).

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Что известно

На этих аукционах был установлен рекорд стоимости для банкнот — купюра достоинством 50 фунтов была продана за 26 тысяч фунтов. Также 10-фунтовая купюра с серийным номером HB01 00002 ушла с молотка за 17 тысяч фунтов.

Собранные средства Банк Англии передаст 10 благотворительным организациям, включая The Childhood Trust, занимающуюся помощью детям из неблагополучных семей, Shout (помогает людям с психологическими проблемами) и London's Air Ambulance Charity (оплачивает вылет врачей экстренной помощи на вертолетах).

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», банкноты с портретом Чарльза III появились в обращении в июне 2024 года.

Новые купюры в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов постепенно заменят предыдущие, с портретом матери, королевы Елизаветы II.

До этого королева Елизавета II являлась единственным британским монархом, изображение которого появилось на банкнотах Англии в 1960 году. Помимо портрета нового монарха дизайн банкнот не изменился.