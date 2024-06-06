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6 июня 2024, 9:37 Читати українською

В Британии ввели в обращение купюры с Чарльзом III (фото)

5 июня в Великобритании поступили в обращение банкноты с изображением короля Чарльза III. Об этом говорится в пресс-релизе Банка Англии.

5 июня в Великобритании поступили в обращение банкноты с изображением короля Чарльза III.
Фото: bankofengland.co.uk

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Что известно

Новые купюры в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов постепенно заменят предыдущие, с портретом матери, королевы Елизаветы II.

До этого королева Елизавета II являлась единственным британским монархом, изображение которого появилось на банкнотах Англии в 1960 году. Помимо портрета нового монарха дизайн банкнот не изменился.

Читайте: В Великобритании начали печатать банкноты с портретом короля Чарльза III (фото)

«Таким образом, банкноты с изображением Ее Величества королевы Елизаветы II и короля Чарльза III будут находиться в общем обращении […]. Этот подход соответствует указаниям Королевского двора, направленным на минимизацию экологических и финансовых последствий этого изменения», — говорится в заявлении банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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