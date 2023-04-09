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9 апреля 2023, 14:33 Читати українською

В Великобритании начали печатать банкноты с портретом короля Карла III (фото)

Банк Англии начал печатать банкноты с портретом нового короля Карла III. Фото новых фунтов стерлингов опубликовали в соцсетях. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Euronews.

Банк Англии начал печатать банкноты с портретом нового короля Карла III.
Фото: focus.ua

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Портрет нового короля будет изображен на четырех полимерных банкнотах номиналом £5, £10, £20 и £50. Дизайн других банкнот останется прежним.

Однако рассчитываться ими начнут еще не скоро. Новые банкноты поступят в обращение только к середине 2024 года.

А пока в обращении будут находиться привычные фунты стерлингов с портретом покойной королевы Елизаветы II. Новые банкноты будут вводить в обращение постепенно, заменяя старые деньги.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
anakin
anakin
9 апреля 2023, 15:25
#
Karl 3, Karl!
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