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12 августа 2024, 14:52 Читати українською

За полгода резиденты «Дія.City» уплатили 8,4 млрд грн налогов

Резиденты «Дія.City» уплатили 8,4 миллиарда гривен налогов за полгода. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

Резиденты «Дія.

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Уплата налогов

«Только за первую половину этого года они уплатили 8,4 миллиарда гривен налогов, а за весь прошлый год — 8,5 миллиарда гривен. Уплата налогов — это основа нашей экономической стабильности. Государство получает поступление, а бизнес — выгодные условия для развития и возможность выходить из тени. Этот баланс мы сохранили в налоговой системе Дія.City», — написал Федоров.

По его словам, уже скоро к «Дія.City» смогут присоединиться производители бионических протезов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров расширил перечень видов деятельности в пространстве для ИТ-компаний «Дія.City». Теперь резидентами смогут становиться компании, связанные с производством бионических протезов.

Резидентами «Дія.City» стали более 200 defense-tech компаний — от мобильных тренажеров боевого оружия до дронов для разминирования.

Что такое «Дія.City»

«Дія.City» — правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов «Дія.City».

Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дія.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.

Во время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов «Дія.City», даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата и т. д. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к спецрежиму. В то же время, налоговые условия «Дія.City» остаются неизменными.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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