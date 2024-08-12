За полгода резиденты «Дія.City» уплатили 8,4 млрд грн налогов

Резиденты «Дія.City» уплатили 8,4 миллиарда гривен налогов за полгода. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

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Уплата налогов

«Только за первую половину этого года они уплатили 8,4 миллиарда гривен налогов, а за весь прошлый год — 8,5 миллиарда гривен. Уплата налогов — это основа нашей экономической стабильности. Государство получает поступление, а бизнес — выгодные условия для развития и возможность выходить из тени. Этот баланс мы сохранили в налоговой системе Дія.City», — написал Федоров.

По его словам, уже скоро к «Дія.City» смогут присоединиться производители бионических протезов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров расширил перечень видов деятельности в пространстве для ИТ-компаний «Дія.City». Теперь резидентами смогут становиться компании, связанные с производством бионических протезов.

Резидентами «Дія.City» стали более 200 defense-tech компаний — от мобильных тренажеров боевого оружия до дронов для разминирования.

Что такое «Дія.City»

«Дія.City» — правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов «Дія.City».

Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дія.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.