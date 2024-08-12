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12 августа 2024, 12:30 Читати українською

В Таиланде запустили песочницу для экспериментов с криптовалютами

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила о запуске песочницы, предназначенной для сферы криптовалют. Об этом пишет incrypted.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила о запуске песочницы, предназначенной для сферы криптовалют.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Песочница регулирования цифровых активов призвана упростить эксперименты и способствовать развитию инноваций. Она поддержит эффективное предоставление услуг цифровых активов в реальном контексте», — говорится в тексте документа.

По данным агентства, песочница предназначена для участников отрасли в шести категориях: биржи цифровых активов, брокеры, дилеры, управляющие фондами, консультанты и поставщики кастодиальных кошельков.

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Ранее в марте 2024 года SEC приняла резолюцию, одобряющую создание песочницы. В мае регулятор провел слушания по этому вопросу, чтобы собрать комментарии и предложения заинтересованных сторон.

Согласно документу, агентство рассмотрит квалификацию участников в разных отраслях и примет во внимание размер капитала, структуру управления и некоторые другие критерии. Это позволит убедиться в том, что все претенденты хорошо подготовлены к предоставлению услуг в пределах песочницы, сообщает регулятор.

Курс криптовалют к доллару

Источник: Минфин
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