В Таиланде запустили песочницу для экспериментов с криптовалютами

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила о запуске песочницы, предназначенной для сферы криптовалют. Об этом пишет incrypted.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Песочница регулирования цифровых активов призвана упростить эксперименты и способствовать развитию инноваций. Она поддержит эффективное предоставление услуг цифровых активов в реальном контексте», — говорится в тексте документа.

По данным агентства, песочница предназначена для участников отрасли в шести категориях: биржи цифровых активов, брокеры, дилеры, управляющие фондами, консультанты и поставщики кастодиальных кошельков.

Читайте: Биткоин восстанавливается: сколько будет стоить «цифровое золото» до конца года

Ранее в марте 2024 года SEC приняла резолюцию, одобряющую создание песочницы. В мае регулятор провел слушания по этому вопросу, чтобы собрать комментарии и предложения заинтересованных сторон.

Согласно документу, агентство рассмотрит квалификацию участников в разных отраслях и примет во внимание размер капитала, структуру управления и некоторые другие критерии. Это позволит убедиться в том, что все претенденты хорошо подготовлены к предоставлению услуг в пределах песочницы, сообщает регулятор.