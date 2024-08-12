Кабмин уволил Хейла с должности замминистра энергетики

Кабинет министров уволил Александра Хейла с должности замминистра энергетики. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Взятка на $500 тысяч

«Кабинетом министров Украины уволен Хейл Александр Валерьевич с должности заместителя Министра энергетики Украины», — отметил он.

В результате комплексных мер заместителя главы минэнерго задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.

По данным следствия, за эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донбасса.

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