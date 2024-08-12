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12 августа 2024, 10:49 Читати українською

Замглавы Минэнерго задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов (видео)

Служба безопасности Украины и НАБУ при содействии министра энергетики разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины и НАБУ при содействии министра энергетики разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем.
Фото: Замминистра Александр Хейло

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Что известно

В результате комплексных мер замглавы минэнерго задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов. Речь идет об Александре Хейле.

По данным следствия, за эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донбасса.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта — Покровскому, отмечают в СБУ.

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к замминистру энергетики.

Однако должностное лицо, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, потребовало деньги за ее вывоз.

В незаконную деятельность он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были приступить к эвакуации оборудования после получения организатором сделки части взятки.

По договоренности деньги должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. дол. США на каждой встрече.

Передача неправомерной выгоды происходила из-за привлеченных сообщников.

Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала каждый из «траншей». И в результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и троих его сообщников «на горячем» после получения третьего транша.

В настоящее время всем четырем задержанным доложено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Решается вопрос о применении к задержанным мерам пресечения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+60
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
12 августа 2024, 10:55
#
…свинарчук… зеленського!
+
+15
Klimo
Klimo
12 августа 2024, 11:26
#
А оборудование та? Еще там? Хряк хотел дачу, а тут русня разбомбить все. Представляю сколько уже такого было…
+
+45
Rubi0
Rubi0
12 августа 2024, 11:30
#
Деньги за эвакуацию? Это даже не назовешь «бизнесом на крови»
+
0
SamBB
SamBB
12 августа 2024, 12:01
#
А міністр звичайно був не в курсі))) Мимо кишені пролітає 4 по сто, і все то коварний зам провертає, ага ок.
+
+30
Illja
Illja
12 августа 2024, 12:08
#
Поки не буде смертної кари за корупцію, в україні не буде ніякого покращення
+
0
Nostradamus 24
Nostradamus 24
12 августа 2024, 12:26
#
Ех, єврейчик який, красіво жив! :)
Відкупиться, справу замнуть, бо пов’язані навколо у корупціі перевертні!
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