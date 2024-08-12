Служба безопасности Украины и НАБУ при содействии министра энергетики разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. Об этом говорится в сообщении СБУ.
Замглавы Минэнерго задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов (видео)
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Что известно
В результате комплексных мер замглавы минэнерго задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов. Речь идет об Александре Хейле.
По данным следствия, за эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донбасса.
Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта — Покровскому, отмечают в СБУ.
Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к замминистру энергетики.
Однако должностное лицо, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, потребовало деньги за ее вывоз.
В незаконную деятельность он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были приступить к эвакуации оборудования после получения организатором сделки части взятки.
По договоренности деньги должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. дол. США на каждой встрече.
Передача неправомерной выгоды происходила из-за привлеченных сообщников.
Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала каждый из «траншей». И в результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и троих его сообщников «на горячем» после получения третьего транша.
В настоящее время всем четырем задержанным доложено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Решается вопрос о применении к задержанным мерам пресечения.
Комментарии - 6
Відкупиться, справу замнуть, бо пов’язані навколо у корупціі перевертні!