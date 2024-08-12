Правительство Литвы продолжает финансировать поддержку украинских беженцев. Об этом пишет uamedia.eu.
На какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы в Литве
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На какую соцподдержку могут рассчитывать беженцы
После получения разрешения на временное проживание в Литве в связи с временной защитой, украинские беженцы имеют право на:
- для 1−2 человек — 516 евро;
- для семьи из 3−4 человек — 774 евро;
- для семьи из 5−6 человек — 903 евро;
- для семьи из 7 и более человек — 1032 евро.
Для получения социальной помощи следует обращаться в органы местного самоуправления.
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Напомним
Как писал «Минфин», с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство.
Источник: Минфин
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