На какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы в Литве

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На какую соцподдержку могут рассчитывать беженцы

После получения разрешения на временное проживание в Литве в связи с временной защитой, украинские беженцы имеют право на:

для 1−2 человек — 516 евро;

для семьи из 3−4 человек — 774 евро;

для семьи из 5−6 человек — 903 евро;

для семьи из 7 и более человек — 1032 евро.

Для получения социальной помощи следует обращаться в органы местного самоуправления.

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Напомним

Как писал «Минфин», с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство.