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11 августа 2024, 13:15 Читати українською

На мемкоине, который связали с Трампом, криптотрейдеры потеряли более $100 млн

На фоне предвыборной гонки в США, в криптопространстве появилось много мемкоинов, связанных с Дональдом Трампом, Джо Байденом и Камалой Гаррис. Многие трейдеры заработали миллионы на этих токенах, но есть и такие, которые потеряли. Об этом пишет Fortune.

На фоне предвыборной гонки в США, в криптопространстве появилось много мемкоинов, связанных с Дональдом Трампом, Джо Байденом и Камалой Гаррис.

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Один из таких мемкоинов называется Restore the Republic (RTR), который в криптосообществе связали с семьей Трампов. На слухах актив вырос на 120%, но после того, как сын кандидата в президенты опроверг информацию о своей причастности к токену, он резко упал в течение часа на 80%, а трейдеры, успевшие вложить $155 млн в RTR, потеряли деньги.

Толчком к росту RTR стало сообщение от руководителя движения «Студенты за Трампа» Райана Фурнье о том, что на рынок вышел новый мемкоин, который якобы поддерживает Эрик Трамп. Это произошло после того, как сын кандидата в президенты написал, что полюбил криптовалюту и анонсировал большое объявление на эту тему.

Один из трейдеров после твита Эрика Трампа потерял почти $1 млн. Он купил токены RTR за 5687 SOL ($892 тыс), но был вынужден все продать за 113 SOL ($17 тыс), чтобы хоть что-то осталось.

Сам Дональд Трамп создает образ человека, горячо поддерживающего криптовалюты, хотя во времена своего первого президентства он заявлял, что такие активы не имеют никакой ценности. Резкое изменение риторики политика, вероятно, связано со спонсорами президентской компании, среди которых немало представителей криптоиндустрии.

Топ найкращих криптобірж в Україні

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
11 августа 2024, 13:56
#
Бонв, ти як? Встиг вивести 5 баксів?
+
0
bonv
bonv
11 августа 2024, 14:04
#
Я в таку муйню гроші не вкладаю… І про 5 баксів це скоріше до тебе. 3 літра…
+
0
bonv
bonv
11 августа 2024, 14:05
#
Баба Трампа зробить…
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