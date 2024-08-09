Министерство финансов установило на крыше здания солнечные панели. По подсчетам, это сэкономит электроэнергию на 20%. Об этом в Facebook написал министр Сергей Марченко.
На крыше здания Министерства финансов установили солнечные панели
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Благодаря такому решению, потребление электроэнергии в здании министерства должно уменьшиться более чем на 1,3 млн грн в год.
118 солнечных панелей на крыше министерства покрывают 310 квадратных метров и за последний месяц произвели более 9 мегаватт электроэнергии.
«Кроме этого мы модернизировали два теплопункта, теплоизолировали 2 км трубопроводов, заменили 600 светильников на энергоэффективные и обновили более 200 окон. Также была внедрена система мониторинга энергоресурсов, которая позволяет нам более рационально их использовать», — рассказал министр.
Всё это было сделано при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).
Комментарии - 3
брехня
Марченко розповідає нам як в бюджеті не вистачає грошей і цей самий Марченко хизується тим що під час війни витратив купу грошей на сонячні панелі.
Завдяки такому рішенню, споживання електроенергії у бідівлі міністерства повинно зменшитись на понад 1,3 млн грн на рік.
а на облаштування цієї економії витрачено 100 міліонів