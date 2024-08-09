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9 августа 2024, 18:07 Читати українською

На крыше здания Министерства финансов установили солнечные панели

Министерство финансов установило на крыше здания солнечные панели. По подсчетам, это сэкономит электроэнергию на 20%. Об этом в Facebook написал министр Сергей Марченко.

Министерство финансов установило на крыше здания солнечные панели.

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Благодаря такому решению, потребление электроэнергии в здании министерства должно уменьшиться более чем на 1,3 млн грн в год.

118 солнечных панелей на крыше министерства покрывают 310 квадратных метров и за последний месяц произвели более 9 мегаватт электроэнергии.

«Кроме этого мы модернизировали два теплопункта, теплоизолировали 2 км трубопроводов, заменили 600 светильников на энергоэффективные и обновили более 200 окон. Также была внедрена система мониторинга энергоресурсов, которая позволяет нам более рационально их использовать», — рассказал министр.

Всё это было сделано при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Три літри
Три літри
9 августа 2024, 18:34
#
За підрахунками це зекономить електроенергію на 20%.

брехня

Марченко розповідає нам як в бюджеті не вистачає грошей і цей самий Марченко хизується тим що під час війни витратив купу грошей на сонячні панелі.

Завдяки такому рішенню, споживання електроенергії у бідівлі міністерства повинно зменшитись на понад 1,3 млн грн на рік.

а на облаштування цієї економії витрачено 100 міліонів
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0
Lamo
Lamo
9 августа 2024, 18:46
#
А за чиї гроші і за яку ціну?
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0
Kankakee
Kankakee
9 августа 2024, 19:35
#
Кошторис покажіть будь ласка скільки витрачено, скільки передбачається зекономити, в які сроки вкладається рентабельність. бо якщо все рентабельно так давайте ми всі собі поставимо такі панелі на кожному будинку 🤷 чи ті кредити які обіцяли давати на економію електроенергії населенню, дали тільки Марченку іще парочці ізбраних як завжди? 🤦
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