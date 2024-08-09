На крыше здания Министерства финансов установили солнечные панели

Министерство финансов установило на крыше здания солнечные панели. По подсчетам, это сэкономит электроэнергию на 20%. Об этом в Facebook написал министр Сергей Марченко.

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Благодаря такому решению, потребление электроэнергии в здании министерства должно уменьшиться более чем на 1,3 млн грн в год.

118 солнечных панелей на крыше министерства покрывают 310 квадратных метров и за последний месяц произвели более 9 мегаватт электроэнергии.

«Кроме этого мы модернизировали два теплопункта, теплоизолировали 2 км трубопроводов, заменили 600 светильников на энергоэффективные и обновили более 200 окон. Также была внедрена система мониторинга энергоресурсов, которая позволяет нам более рационально их использовать», — рассказал министр.

Всё это было сделано при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).