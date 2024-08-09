Мошенник-поклонник «из Британии» выманил у женщины два миллиона гривен

46-летняя украинка добровольно перечислила 2 млн грн «британскому» поклоннику, который обещал романтическую встречу и якобы прислал ценный подарок. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

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Жительница Ивано-Франковского района рассказала, что пострадала от мошенников. Полицейские выяснили, заявительница познакомилась в интернете с неизвестным мужчиной, представившимся военным Джонсоном из Великобритании.

Вскоре аферист сообщил, что якобы послал женщине ценные подарки: боевые награды, медали и чемодан долларов США. Впоследствии пришло сообщение, что нужно послать средства «за доставку».

Доверчивую заявительницу не смутило, что средства нужно было отправить на 5 разных счетов украинских банков. В общей сложности, она опрокинула почти 2 млн грн.

Однако ни одного «подарка» так и не получило. Поняла, что военный по фамилии Джонсон, — мошенник, и пошла в полицию.

Полицейские возбудили уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Не переводите деньги неизвестным лицам

Полицейские призывают граждан не перечислять деньги неизвестным лицам, под предлогом дружбы или романтических отношений втираются в доверие:

не доверяйте виртуальному поклоннику сообщающему, что купил вам подарок, или же драгоценные вещи отправил в Украину. Однако не может оплатить пошлину. Аферист, как правило, предлагает заплатить за посылку;

игнорируйте запросы на переписку от незнакомцев и ни в коем случае не переводите деньги;

следует как можно тщательнее проверять информацию, а не доверять каждому слову виртуального знакомого. Это поможет защитить ваш кошелек от мошенников.

Напомним

Это не единственный случай такого мошенничества. Недавно жительница Коломыйщины заплатила более 1 млн грн аферисту-поклоннику за несуществующую посылку.

В начале 2024 года 71-летняя украинка познакомилась через один из мессенджеров с якобы врачом из Англии.