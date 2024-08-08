Украина контролирует газоизмерительную станцию в городе Суджа Курской области рф. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимное заявление советника президента Украины Владимира Зеленского.
Украина контролирует газовую станцию «Суджа» в Курской области — The Washington Post
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Отмечается, что газовая станция находится на расстоянии около 5 миль (около 8 км) от границы с россией.
Аналитики издания предполагают, что Киев может прекратить поставки российского газа в Европу, используя это как рычаг давления.
«В четверг газ все еще поступал через „Суджу“, последнюю действующую точку отгрузки трубопровода, транспортирующего российский природный газ в Европу через Украину. Украина получает прибыльные транзитные платежи, но выразила желание прекратить оставшийся энергетический бизнес россии в Европе», — говорится в статье.
Читайте также: Цены на газ в Европе выросли до максимума 2024 года. Причина — новости из Курской области
Также отмечается, что национальная гвардия россии заявила об усилении охраны вокруг Курской атомной электростанции, которая находится примерно в 40 милях (около 65 км) северо-восточнее города Суджа.
Советник президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона предположил, что любые военные действия на территории россии могут улучшить позицию Украины во время предстоящих переговоров с россией о прекращении войны. Конкретно о Курской области он не говорил.
Комментарии - 3
в статье сказано часть города Суджа
а не станцию