Украина контролирует газоизмерительную станцию в городе Суджа Курской области рф. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимное заявление советника президента Украины Владимира Зеленского.

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Отмечается, что газовая станция находится на расстоянии около 5 миль (около 8 км) от границы с россией.

Аналитики издания предполагают, что Киев может прекратить поставки российского газа в Европу, используя это как рычаг давления.

«В четверг газ все еще поступал через „Суджу“, последнюю действующую точку отгрузки трубопровода, транспортирующего российский природный газ в Европу через Украину. Украина получает прибыльные транзитные платежи, но выразила желание прекратить оставшийся энергетический бизнес россии в Европе», — говорится в статье.

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Также отмечается, что национальная гвардия россии заявила об усилении охраны вокруг Курской атомной электростанции, которая находится примерно в 40 милях (около 65 км) северо-восточнее города Суджа.

Советник президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона предположил, что любые военные действия на территории россии могут улучшить позицию Украины во время предстоящих переговоров с россией о прекращении войны. Конкретно о Курской области он не говорил.