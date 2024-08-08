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8 августа 2024, 19:03 Читати українською

Украина контролирует газовую станцию «Суджа» в Курской области — The Washington Post

Украина контролирует газоизмерительную станцию в городе Суджа Курской области рф. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимное заявление советника президента Украины Владимира Зеленского.

Украина контролирует газоизмерительную станцию в городе Суджа Курской области рф.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что газовая станция находится на расстоянии около 5 миль (около 8 км) от границы с россией.

Аналитики издания предполагают, что Киев может прекратить поставки российского газа в Европу, используя это как рычаг давления.

«В четверг газ все еще поступал через „Суджу“, последнюю действующую точку отгрузки трубопровода, транспортирующего российский природный газ в Европу через Украину. Украина получает прибыльные транзитные платежи, но выразила желание прекратить оставшийся энергетический бизнес россии в Европе», — говорится в статье.

Читайте также: Цены на газ в Европе выросли до максимума 2024 года. Причина — новости из Курской области

Также отмечается, что национальная гвардия россии заявила об усилении охраны вокруг Курской атомной электростанции, которая находится примерно в 40 милях (около 65 км) северо-восточнее города Суджа.

Советник президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона предположил, что любые военные действия на территории россии могут улучшить позицию Украины во время предстоящих переговоров с россией о прекращении войны. Конкретно о Курской области он не говорил.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Tido oss
Tido oss
8 августа 2024, 19:10
#
Н
+
0
Tido oss
Tido oss
8 августа 2024, 19:17
#
Сообщает The Washington Post

в статье сказано часть города Суджа
а не станцию
+
0
GuitarHero
GuitarHero
8 августа 2024, 19:22
#
Ukraine has not yet been criticized by Washington for the cross-border assault, said an adviser to Ukrainian President Volodymyr Zelensky who spoke on the condition of anonymity to discuss a sensitive situation. Ukraine now controls a gas metering station about five miles inside Russia, the adviser said.
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