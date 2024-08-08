Более половины (58%) опрошенных украинцев заявили, что негативные последствия повышения пенсионного возраста будут превалировать возможный позитив. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической службы Центра Разумкова.
58% украинцев считают, что негативные последствия повышения пенсионного возраста будут преобладать позитив — опрос
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16% респондентов считают, что повышение пенсионного возраста будет иметь примерно в равной степени как положительные, так и негативные последствия.
7% ответили, что повышение пенсионного возраста в Украине можно рассматривать как вынужденный шаг, и его положительные последствия будут превалировать негативные.
До какого возраста готовы работать украинцы
На вопрос «К какому возрасту вы готовы работать:
- 29% ответили — до 60 лет,
- 12% - готовы работать до 61−65 лет,
- 3% - до 66−70 лет,
- 15% - до 50−59 лет.
При этом 20% ответили, что вообще не могут или не готовы работать.
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Главные проблемы
К основным проблемам, которые сейчас существуют на рынке труда, украинцы относят:
- мобилизацию работников — 73%,
- дефицит кадров — 53%,
- отток квалифицированных кадров за границу — 48%,
- тенизацию экономических отношений — 26%,
- диспропорции в зарплатных ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса — 22%,
- неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами старше 40 лет — 19%.
Опрос
Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года. Были опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Указывается, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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