58% украинцев считают, что негативные последствия повышения пенсионного возраста будут преобладать позитив — опрос

Более половины (58%) опрошенных украинцев заявили, что негативные последствия повышения пенсионного возраста будут превалировать возможный позитив. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической службы Центра Разумкова.

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16% респондентов считают, что повышение пенсионного возраста будет иметь примерно в равной степени как положительные, так и негативные последствия.

7% ответили, что повышение пенсионного возраста в Украине можно рассматривать как вынужденный шаг, и его положительные последствия будут превалировать негативные.

До какого возраста готовы работать украинцы

На вопрос «К какому возрасту вы готовы работать:

29% ответили — до 60 лет,

12% - готовы работать до 61−65 лет,

3% - до 66−70 лет,

15% - до 50−59 лет.

При этом 20% ответили, что вообще не могут или не готовы работать.

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Главные проблемы

К основным проблемам, которые сейчас существуют на рынке труда, украинцы относят:

мобилизацию работников — 73%,

дефицит кадров — 53%,

отток квалифицированных кадров за границу — 48%,

тенизацию экономических отношений — 26%,

диспропорции в зарплатных ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса — 22%,

неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами старше 40 лет — 19%.

Опрос

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года. Были опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Указывается, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.