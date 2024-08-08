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8 августа 2024, 17:12 Читати українською

58% украинцев считают, что негативные последствия повышения пенсионного возраста будут преобладать позитив — опрос

Более половины (58%) опрошенных украинцев заявили, что негативные последствия повышения пенсионного возраста будут превалировать возможный позитив. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической службы Центра Разумкова.

Более половины (58%) опрошенных украинцев заявили, что негативные последствия повышения пенсионного возраста будут превалировать возможный позитив.
Фото: pixabay.com

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16% респондентов считают, что повышение пенсионного возраста будет иметь примерно в равной степени как положительные, так и негативные последствия.

7% ответили, что повышение пенсионного возраста в Украине можно рассматривать как вынужденный шаг, и его положительные последствия будут превалировать негативные.

До какого возраста готовы работать украинцы

На вопрос «К какому возрасту вы готовы работать:

  • 29% ответили — до 60 лет,
  • 12% - готовы работать до 61−65 лет,
  • 3% - до 66−70 лет,
  • 15% - до 50−59 лет.

При этом 20% ответили, что вообще не могут или не готовы работать.

Читайте также: Средняя пенсия в Украине: В Пенсионном фонде назвали сколько получали пенсионеры в июле

Главные проблемы

К основным проблемам, которые сейчас существуют на рынке труда, украинцы относят:

  • мобилизацию работников — 73%,
  • дефицит кадров — 53%,
  • отток квалифицированных кадров за границу — 48%,
  • тенизацию экономических отношений — 26%,
  • диспропорции в зарплатных ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса — 22%,
  • неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами старше 40 лет — 19%.

Опрос

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года. Были опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Указывается, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
8 августа 2024, 18:57
#
А який позитив, не смію запитати? Обкладають податками все життя і чекають щоб ти здох, а не отримав пенсію… Збирайте собі самі на безбідну пенсію. На владу надії немає.
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